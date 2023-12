Incendie criminel visant la Basilique Notre-Dame, dans le Vieux-Montréal

Les services d’urgence ont été alertés dimanche matin, vers 2h30, lors d’un appel au 911 concernant le déclenchement d’une alarme d’incendie.

Les pompiers étaient déjà sur place, à l’intersection des rues Notre−Dame et Saint−Sulpice, à l’arrivée des policiers.

«Selon les premières informations, un ou des suspects auraient mis le feu à un échafaudage sur un chantier de construction de l’édifice. Les pompiers ont trouvé des traces d’accélérant», a indiqué l’agente Caroline Chèvrefils, porte−parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

«Il n’y a aucun dommage au bâtiment», a−t−elle précisé.

Personne n’a été arrêté et l’enquête a été transférée à la section qui chapeaute les enquêtes sur les incendies criminels au SPVM.

Lieu historique

La basilique Notre−Dame de Montréal est classifiée comme étant un lieu historique national du Canada. Sa construction remonte aux années 1820.

Elle fait l’objet de travaux de restauration depuis 2020.

L’endroit est très prisé des touristes.

L’église fut élevée au rang de basilique mineure en 1982 par le pape Jean−Paul II, qui l’a visitée en septembre 1984.

«À maintes occasions, des milliers de personnes se sont rassemblées à l’intérieur ou sur son parvis pour rendre un dernier hommage à des personnalités importantes; pensons à Maurice Richard ou Pierre Trudeau en 2000. Elle connut aussi des heures plus joyeuses et somptueuses avec le mariage de Céline Dion et René Angélil ou celui, un peu plus discret, du hockeyeur Mario Lemieux», mentionne notamment sa fiche dans le répertoire du patrimoine culturel du Québec.