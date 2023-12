Un Noël blanc… seulement sur les pentes de ski

La neige artificielle produite par les centres de ski alpin permet de jouir de la blancheur, alors que le reste du territoire est revenu au vert depuis le début de la semaine.

Au mont Owl’s Head, on se prépare pour la période des Fêtes. La pluie abondante du début de la semaine a forcé la station de Mansonville à fermer deux jours consécutifs. On a repris le travail pour travailler les surfaces de glisse, explique Katrine Scott, directrice des ventes et du marketing.

«Effectivement, nous avons une belle couverture de neige. Noël sera blanc à Owl’s Head si les conditions de la météo propices. Nous avons une période de froid qui nous permettra de fabriquer de la neige. Nous avons investi pour être 30 % plus productifs», soutient la gestionnaire.

«Quand on regarde les prévisions de la météo, on voit de la neige, du soleil et de la pluie. On ne sait pas trop sur quel pied danser.»

Quoi qu’il en soit, la station de ski sera ouverte tous les jours de la période des Fêtes, à moins que le mauvais temps force à nouveau une fermeture.

Actuellement, 11 pistes sont ouvertes. On prévoit en ouvrir d’autres, ajoute Mme Scott. Malgré la pluie, on peut dire qu’on est revenu «à la normale» sur les pentes.

«Nous avons des conditions de ski très belles et fermes», résume-t-elle.

À Sherbrooke, au Mont-Bellevue, l’activité doit reprendre ce vendredi.

Alors que l’hiver fait officiellement son entrée au calendrier, les stations de ski du Québec assurent avoir des réserves de neige afin de satisfaire tous les amateurs de sports de glisse durant la période des Fêtes. Nul doute que Noël sera blanc sur les pistes de ski, note l’Association des stations de ski du Québec qui regroupe 75 entreprises.

Sentier glacé amélioré

Pour ceux qui n’ont pas l’intention de chausser des bottes de ski et qui préfèrent les patins, il sera possible de jouir d’améliorations apportées au sentier glacé de Magog lorsqu’il sera ouvert.

Les patineurs pourront découvrir une nouvelle boucle à sens unique qui fait le tour de la pointe Merry. Cette nouvelle boucle sera priorisée pour l’ouverture puisqu’il s’agit d’un secteur moins ensoleillé, indique-t-on à la Ville de Magog.

Le parcours est accessible à partir du stationnement à proximité. Un chalet est également disponible pour enfiler les patins et s’y réchauffer.

Des améliorations ont été apportées au sentier glacé de Magog. (Claude Plante/La Tribune)

La boucle de la pointe Merry rejoindra le traditionnel parcours du sentier glacé qui longe le lac Memphrémagog. Le sentier sera éclairé pour une ambiance chaleureuse et de nouvelles décorations hivernales illuminées ajouteront encore plus de magie au site, souligne-t-on.

Des petits foyers sont installés tout le long du parcours ouvert de 8h à 21h45.

Le sentier glacé ouvrira dès que les conditions le permettent.

La population est invitée à consulter le site web de la Ville pour connaître les heures d’ouverture et les conditions de glisse au ville.magog.qc.ca/info-conditions. Des mises à jour quotidiennes seront faites tout au long de l’hiver afin d’assurer une pratique sécuritaire et agréable.

Du côté de Sherbrooke, on signale qu’il est trop tôt pour se prononcer sur une date d’ouverture des patinoires extérieures. La température des prochains jours déterminera si certaines patinoires pourront être ouvertes pendant les Fêtes.

«Pour offrir des patinoires avec une glace de qualité, il faut idéalement que la température se maintienne sous la barre des -10°C durant trois ou quatre jours consécutifs. Donc, si les conditions le permettent pendant les Fêtes, les équipes feront de leur mieux pour les ouvrir le plus rapidement possible», précise-t-on au service des communications de la Ville de Sherbrooke.

Toutefois, la patinoire Bleu Blanc Bouge, au parc Alfred-Élie-Dufresnes, est ouverte.

En tout temps, l’état des patinoires sera mis à jour sur la carte interactive des patinoires à l’adresse sherbrooke.ca/patinoires.

Force est de constater que les chances d’avoir un Noël blanc en Estrie s’amenuisent. Selon Environnement Canada, on aura droit à du soleil au cours des prochains jours. Dimanche, veille de Noël, le temps gris s’installera. Le 25 décembre, les possibilités d’averses de neige ou de pluie sont de 60 %.