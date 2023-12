Nouveau-Brunswick: des milliers de personnes toujours sans électricité

Les équipes sont à pied d’œuvre 24 heures sur 24, permettant de réduire le nombre total de personnes privées d’électricité, qui était de plus de 100 000 la veille.

Les autorités ont prévenu que le retour du courant pourrait prendre des jours dans certaines régions.

En Nouvelle-Écosse, quelque 7000 personnes restaient plongées dans le noir, tandis qu’une poignée de pannes subsistent à Terre-Neuve.

La tempête, qui a débuté dimanche en fin de journée et s’est poursuivie lundi et mardi, est le résultat de la rencontre d’un système dépressionnaire et d’un système de haute pression massif dans l’océan Atlantique, créant une tempête lente accompagnée de vents forts.

Un citoyen de Fredericton coupe un arbre tombé sur son terrain lors de la tempête. (Stephen MacGillivray/La Presse Canadienne)

Environnement Canada indique que 60 à 120 millimètres de pluie pourraient tomber sur certaines parties de l’est de la Nouvelle-Écosse et du Cap-Breton d’ici jeudi matin. Des «chutes de neige significatives» sont aussi prévues plus tard.

Certaines parties de l’ouest de Terre-Neuve pourraient être touchées par 50 à 100 millimètres de pluie, pouvant atteindre 200 millimètres à l’intérieur des terres et en secteurs montagneux.

Des chutes de neige pouvant atteindre 50 centimètres sont également attendues plus tard cette semaine.