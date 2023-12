Des surplus pour les Centres de services scolaires de l’Estrie

Le Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke (CSSRS) présente sur papier un excédent d’environ 61,5M$ pour l’exercice financier 2022-2023 qui s’est clos le 30 juin 2023. Bien que l’excédent est élevé sur papier, Sylvain Racette, directeur général du CSSRS, évoque qu’ils ont environ 3,4M$ de surplus dans leurs coffres en excluant la nouvelle norme comptable.

« Ce qui va frapper les gens, surtout ces jours-ci avec la négociation dans le secteur public et les grèves, c’est que les Centres de services scolaires vont déclarer de gros surplus de plusieurs dizaines de millions. »

L’essentiel des surplus peut être expliqué par la mise en place d’une nouvelle norme comptable visant les obligations liées à la mise hors service d’immobilisations (OMHS). Pour le CSSRS, il s’agit principalement d’opérations de désamiantage. « En gros, c’est que le gouvernement met dans nos livres les sommes, sur papier, que ça coûterait pour enlever l’amiante dans l’ensemble de nos installations », explique le directeur général du CSSRS, Sylvain Racette.

Le MEQ a octroyé une contribution financière de 71,7M$ au CSSRS relativement à ses obligations liées à la mise hors service. De ce montant, environ 58,1M$ sont constatés dans les revenus de l’organisation. « Le gouvernement, reconnaissant qu’il y a des travaux à venir, nous verse une somme pour faire ses travaux », explique M. Racette.

Sylvain Racette ajoute que même si le CSSRS a maintenant dans ses coffres le montant pour effectuer les travaux, il n’est pas possible de tous les réaliser d’un même coup. « Il y a une question de capacité. Ce serait un bordel. Il faut se souvenir que même s’il y a de l’amiante, nos écoles sont sécuritaires. S’il y a un enjeu de sécurité comme un mur endommagé, là on s’en occupe. [...] On a l’argent dans nos coffres et quand on a besoin de faire des travaux, on peut les faire. »

Les états financiers ont été présentés à la séance du conseil d’administration du CSSRS mardi soir. Ils ont été adoptés à l’unanimité.

Même s’il souhaite toujours que les états financiers soient équilibrés, Sylvain Racette est satisfait des états financiers qui ont été présentés. « Dans mon monde idéal, on arrive toujours à zéro. Chaque dollar qu’on reçoit devrait répondre aux besoins des élèves cette année-là. [...] Il faut savoir que plusieurs mesures retournent [au gouvernement] quand elles ne sont pas dépensées. »

Des surplus à des Hauts-Cantons et des Sommets

Les Centres de services scolaires des Hauts-Cantons (CSSHC) et des Sommets (CSSDS) présentent également des surplus pour leurs exercices 2022-2023. Ils ont respectivement des excédents d’environ 24M$ et de 16,7M$. Tout comme le CSSRS, ces organismes scolaires n’ont toutefois pas tout cet argent dans leurs coffres.

En excluant la nouvelle norme comptable, l’excédent de l’exercice du CSSHC s’élève concrètement à 1 190 506$ tandis que celui du CSSDS se chiffre à 658 249$ pour l’exercice financier 2022-2023.

« Avec ce montant, on peut dire que c’est un budget équilibré », mentionne la directrice générale du CSSDS, Lisa Rodrigue.

L’ajustement concernant les OMHS pour le CSSHC s’élève à environ 23M$.

Les coffres du CSSHC rassemblaient ainsi en date du 30 juin un montant de 12,6M$, tandis que celui du CSSDS comptait 7,4M$.

Origines des surplus

Les 3,4M$ de surplus équivalent à environ 1% du budget du CSSRS, mentionne M. Racette. « C’est beaucoup trois millions, sauf que sur un budget de 330M$, ce n’est pas grand-chose. »

Ce surplus est causé par des postes que le CSSRS n’a pas réussi à pourvoir en raison de la pénurie de main-d’œuvre, explique le directeur général. La situation est la même du côté du Centre de services scolaire des Hauts-Cantons (CSSHC), estime le directeur général, Martial Gaudreau.

M. Gaudreau explique également que le surplus de cet exercice budgétaire provient notamment d’ajustements apportés en formation professionnelle. Des sommes supplémentaires ont été octroyées pour permettre l’ouverture de petits groupes en région.

« Pour la formation de petits groupes dans des milieux comme Lac-Mégantic par exemple, il est possible que ma cohorte n’ait pas autant d’élèves qu’à Sherbrooke. [­...] On anticipait des revenus pour les Hauts-Cantons de 75 000$ ou 80 000$ du gouvernement; finalement ça a presque doublé pour compenser les dépenses. Ç'a gonflé un petit peu les revenus de la formation professionnelle », souligne-t-il.

Le CSSHC a également eu un surplus du côté de la formation générale des adultes tout comme le CSSRS. « On est toujours financé sur l’effectif étudiant d’il y a deux années. [...] Il y a une pénurie d’employés. La formation professionnelle et la formation générale aux adultes sont moins populaires parce que les gens sont au travail, mais on est financé sur les effectifs d’il y a deux ans. Dans le temps de la COVID, on a offert des cours en ligne. Il y avait beaucoup d’élèves », explique M. Racette.

Le CSSRS a reçu d’autres remboursements « qui n’étaient pas anticipés » concernant la francisation et la COVID-19, ajoute M. Racette.

Le surplus du CSSDS s’explique principalement par un remboursement lié à la pandémie de la COVID-19, selon Mme Rodrigue,

La masse salariale est l’une des dépenses les plus importantes pour les centres de services scolaires.