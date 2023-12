Une plus grande proportion de familles tournent le dos aux écoles francophones en Estrie

L’Estrie est la région où le pourcentage d’élèves avec le français comme langue maternelle et fréquentant une école anglaise est le plus élevé à travers le Québec. (Jessica Garneau/Archives La Tribune)

C’est ce que révèle une étude de l’Office québécois de la langue française publiée mardi. Concrètement, 4,7% des élèves de langue maternelle française fréquentaient une école de langue anglaise en Estrie contre 2,4% pour le reste de la province en 2021.

La langue maternelle des élèves est transmise par les organismes scolaires au ministère de l’Éducation annuellement le 30 septembre. « Il est à noter que la langue maternelle d’un élève ne correspond pas nécessairement à sa langue d’usage. À titre d’exemple, certains élèves de langue maternelle française peuvent être anglophones et certains élèves de langue maternelle anglaise peuvent être francophones », évoque-t-on dans l’étude.

Selon les données de l’effectif scolaire au 30 septembre 2021, 90,6% des élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire en Estrie fréquentaient une école de langue française. Ce sont donc 9,4% qui fréquentaient une école de langue anglaise.

28 % des élèves anglophones natifs vont à l’école en français

En 2021, l’Estrie comptait 64 870 élèves au préscolaire, au primaire et au secondaire. De ce nombre, 87% étaient de langue maternelle française, 7% de langue maternelle anglaise et 6% de langue maternelle autre.

Ce sont 95,3% des élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire, ayant le français comme langue maternelle, qui fréquentaient une école francophone dans la région tandis que 28% des élèves ayant l’anglais comme langue maternelle fréquentaient une école de langue française.

En 2021, à l’échelle provinciale, « 97,6 % des élèves de langue maternelle française fréquentaient une école de langue française. Chez les élèves de langue maternelle anglaise, cette proportion était de 31,9 % et, chez les élèves de langue maternelle autre, de 92,3 % », peut-on lire dans le rapport.

L’Estrie faisait partie en 2021 des régions où l’on retrouvait les plus fortes proportions d’élèves fréquentant les écoles anglaises avec 9,4%. Montréal (18,2%), l’Outaouais (13,1%) et Laval (10,8%) faisaient aussi partie de ces régions.

« Quatre régions administratives, outre Montréal et l’Outaouais, présentent des proportions d’élèves admissibles à l’école de langue anglaise plus élevées que celles observées dans l’ensemble du Québec : Laval (11,8 %) et la Montérégie (9,7 %), qui sont situées dans la couronne de Montréal, ainsi que la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (9,9 %) et l’Estrie (9,8 %), où les anglophones représentent une part de la population plus grande que celle qu’on trouve dans la plupart des autres régions administratives du Québec », mentionne-t-on.

Le rapport évoque également que les autorisations de fréquenter les écoles anglophones qui sont justifiées par le fait que l’élève reste temporairement au Québec sont proportionnellement en hausse.

« Chaque année au cours de la période allant de 2011 à 2021, en moyenne 22 % des autorisations de fréquenter l’école de langue anglaise étaient accordées en vertu de cette exception prévue dans la Charte de la langue française, alors qu’au cours de la décennie précédente (2001-2010), ce pourcentage était bien inférieur (7,6 %) », peut-on lire.