Tous les alcootests ne donnent pas l’heure juste

Nous sommes un vendredi de décembre. Le bureau organise son party de Noël. Des consommations sont à la disposition de tous. Votre collègue préféré boit la mer et les poissons. Il prend ses clés et s’apprête à prendre la route. Il n’est clairement pas apte à conduire.

Vous le prenez de côté pour le faire souffler dans votre alcootest acheté à la SAQ. Vous voulez lui démontrer qu’il ne peut pas conduire. Il souffle le double de la limite permise. Il prend alors conscience qu’être derrière le volant pourrait être dangereux pour lui et les autres. Il appelle finalement un taxi.

«On veut avoir un alcootest qui donne un taux juste et fiable pour prendre une décision et convaincre un ami de ne pas conduire. Ce n’est pas une bonne idée d’acheter ce type d’appareil à très bas prix. Oui, il y en sur Alibaba ou Amazon à 22 $, mais il y a une raison pourquoi ils sont à 22 $», mentionne Stéphane Maurais, le directeur général d’Alco Prévention Canada, une entreprise spécialisée dans la vente de produits de prévention.

Il ajoute qu’un bon alcootest avec un senseur électrochimique devrait coûter au minimum entre 125 $ et 150 $. Les gens peuvent notamment en retrouver chez VitroPlus, Tanguay, Vinum Grappa et au Docteur du Pare-Brise. Il y a également des tests à usage unique disponibles à la SAQ. Ceux-ci sont certifiés par des normes internationales garantissant leur fiabilité dans la mesure où ils sont utilisés correctement, indique M. Maurais.

«On doit toujours attendre 15 minutes après votre dernière consommation d’alcool avant de passer le test. Sinon il y a trop d’alcool dans la bouche et vous allez obtenir un résultat faussé.» — Stéphane Maurais

Un bon appareil peut être utilisé pendant plusieurs années à condition qu’il soit régulièrement calibré. Stéphane Maurais recommande de le faire au moins une fois par année. Il est possible de calibrer son alcootest dans une boutique de VitroPlus à Québec pour ne donner qu’un exemple.

Les limites de l’alcootest

Il faut toutefois rester prudent avec les résultats d’un alcootest, avertissent le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ), la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) et Éduc’alcool. Ce type d’appareil à ses limites.

«Ce n’est pas parce que le taux d’alcool est sous la limite légale permise au moment où vous utilisez l’alcootest en vente libre qu’il n’augmentera pas en cours de route. Peut-être qu’une partie de l’alcool que vous avez consommé n’est pas encore rendu dans votre sang au moment de souffler. Il n’est pas impossible que vous ayez passé la limite légale au moment de prendre le volant», mentionne le porte-parole de la SAAQ, Gino Desrosiers.

C’est pourquoi le directeur général d’Alco Prévention Canada conseille aux gens qui ont un résultat de 50 mg par 100 ml de ne pas prendre la route s’ils décident de conduire après avoir bu.

Malgré tout, la police ne recommande pas l’utilisation de ces tests pour prendre une décision. «La mesure peut parfois être assez douteuse, affirme la porte-parole du SPVQ, Sandra Dion. De plus, la police peut vous arrêter si vos capacités de conduite sont affaiblies. Vous pouvez avoir les facultés affaiblies même si vous n’êtes pas au-delà de la limite légale.»

En effet, la SAAQ avance que la consommation d’alcool, si peu soit-elle, jumelée à la fatigue, au fait que vous ayez mangé ou non, à la consommation de médicaments ou la consommation de drogue peuvent affecter vos facultés. Dans ces cas-ci, un alcootest ne pourra vous donner l’heure juste sur vos capacités de conduite.

Mme Dion confirme également que les résultats d’un alcootest en vente libre ne sont pas admissibles devant la cour afin de plaider pour sa cause. Ce qui pourrait réduire l’intérêt à acheter cet appareil, selon elle.

De lourdes conséquences

Se faire arrêter pour conduite avec les facultés affaiblies vient avec son lot de lourdes conséquences.

Lors de l’arrestation, si une personne souffle plus que la limite permise, cela entraîne la suspension du permis de conduire pendant 24h ou 90 jours selon la situation en plus d’une saisie immédiate du véhicule de 30 jours. Si cette personne souffle le double de la limite permise, le véhicule peut être saisi pendant plus de 90 jours, dit le SPVQ.

D’autres mesures punitives s’ajoutent si vous êtes reconnu coupable. Une première infraction peut coûter au minimum 1750 $ en plus de mener à un casier judiciaire, des frais d’avocats, des frais liés à l’antidémarreur ainsi qu’à l’augmentation de la prime d’assurance automobile. Vous pouvez aussi recevoir une interdiction de conduire d’une durée minimale d’un an ou même vous faire retirer votre permis pendant un certain temps.

Les conséquences ne font que s’aggraver pour les récidivistes. Le refus de vous soumettre aux tests du policier est également une infraction criminelle qui entraîne automatiquement des conséquences.

Pour ne pas en arriver là

Il y a toutefois plusieurs possibilités pour éviter d’en arriver là.

La plus simple et efficace est certainement celle que martèle la SAAQ depuis des années: «Lorsqu’on boit, on ne conduit pas. C’est la meilleure façon de ne pas se tromper et d’être certain qu’on prend la meilleure décision.»

La directrice générale d’Éduc’alcool, Geneviève Desautels, ajoute qu’il faut réfléchir à nos déplacements avant même d’accepter l’invitation. «Si je vous invite à mon party, je pourrais vous demander, dans l’invitation, comment vous allez venir et revenir de ma soirée. Et je devrais aussi dire qu’il va y avoir des options sans alcool festives et agréables pour les chauffeurs désignés. »

Mme Desautels mentionne qu’avoir un verre à la main est la béquille sociale de la plupart des gens. Mais celui-ci ne doit pas obligatoirement être rempli d’alcool à tous les coups. Elle invite donc les gens à mettre davantage en valeur les boissons sans alcool lors des fêtes au même titre que toutes les autres boissons alcoolisées. De cette manière, vous pourrez alterner votre consommation plus facilement.

Si vous prenez la décision de prendre seulement un ou deux verres, vous devez tout de même rester sur vos gardes et vous questionnez à savoir qu’est-ce qu’un seul verre réellement?

«Un verre standard varie selon le pourcentage d’alcool. Il existe donc un petit outil sur le site d’Éduc’alcool qui permet de mesure la quantité d’un verre standard selon ce que vous buvez. Vous allez rapidement constater que vous buvez souvent plus qu’un seul verre», avance Geneviève Desautels.

Si vous avez dépassé la limite, la SAAQ vous invite à penser aux différentes solutions qui existent pour éviter la conduite avec les facultés affaiblies comme Opération Nez rouge ou les autres services de raccompagnement, les taxis ou les UBER, le transport en commun ou même l’hospitalité des proches.