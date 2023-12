Le front commun se réunit pour décider de la suite de la grève

La CSN, la CSQ, l’APTS et la FTQ s’expliqueront publiquement mercredi matin quant à leurs décisions.

Le front commun dispose déjà d’un mandat de grève générale illimitée, adopté à 95 %, mais il n’est pas certain qu’il annonce dès maintenant la date du déclenchement d’une grève illimitée en janvier.

Tout est fonction de la conjoncture, de la mobilisation des membres et de l’état des négociations, ont−ils insisté lundi. Pour le moment, toutes les portes restent ouvertes, puisque les négociations avec Québec se sont intensifiées.

Le front commun avait déjà affirmé que sa séquence de sept jours de grève, du 8 au 14 décembre, serait la dernière avant l’exercice de la grève illimitée. Il faudra voir si l’évolution récente de la négociation l’a fait modifier son approche.

Le front commun espère toujours régler avant la fin de l’année, voire avant les Fêtes si possible. S’il le faut, il se dit prêt à négocier entre Noël et le Jour de l’an.

Le front commun nie par ailleurs avoir fait une contre−proposition salariale à sa table. Il admet toutefois avoir fait une «ouverture» et des «discussions» face à des conventions collectives d’une durée de cinq ans — comme le propose le gouvernement du Québec depuis décembre 2022 — plutôt que d’une durée de trois ans — la demande initiale du front commun.

Et il insiste cependant sur la protection du pouvoir d’achat de ses 420 000 membres. Ses demandes, dès le départ, étaient basées sur l’Indice des prix à la consommation pour cette raison. Il demande donc l’IPC plus 2 % d’augmentation la première année, l’IPC plus 3 % pour la deuxième année et l’IPC plus 4 % pour la troisième année.

Lors des quatre réunions mardi, le front commun discutera également des négociations aux tables sectorielles, c’est−à−dire celles où sont négociées les conditions de travail comme l’aménagement du temps de travail, le fardeau de tâches.

Pour les enseignants, par exemple, cela veut dire les mesures proposées pour alléger la composition de la classe. Pour le secteur de la santé, cela veut dire le remboursement des cotisations aux ordres professionnels et les heures supplémentaires, par exemple.

Le premier ministre François Legault a affirmé, il y a quelques jours, que les négociations allaient moins bien en santé qu’en éducation, au point où il n’entrevoyait pas de règlement avant le mois de janvier pour le secteur de la santé.

D’ailleurs, la Fédération interprofessionnelle de la santé (FIQ) doit elle aussi faire le point sur sa négociation et son mandat de grève mercredi.

Quant à la Fédération autonome de l’enseignement (FAE), elle est la seule organisation encore en grève. Ses 66 000 membres enseignants du primaire et du secondaire le sont d’ailleurs depuis le 23 novembre.