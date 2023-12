Autre «triste record» pour le Souper du partage

«Malheureusement, les dépannages alimentaires sont en forte hausse en 2023 et notre organisation, plus que jamais, poursuit sa mission de fournir de la nourriture en quantité et en qualité aux individus et aux familles dans le besoin de notre communauté», explique Guy Madore, responsable des communications de l’organisation.

«Les demandes sont faites à la Banque alimentaire Memphrémagog. Cette année, il y a plus de demandes, comme l’économie va mal, les pertes d’emploi, les taux d’intérêt. La pression est là.»

L’activité de la conception et de la distribution des paniers de nourriture aura lieu ce dimanche, entre 7h30 et midi, à partir du marché d’alimentation Provigo de la rue Sherbrooke à Magog.

200 bénévoles

L’événement commande le recours de 200 bénévoles qui s’activent dans la bonne humeur, ajoute M. Madore.

Habituellement, le nombre de paniers tourne autour de 300 à 350, dit-il. L’an dernier, on avait distribué 400 paniers.

L’organisation du Souper du partage se dit en mesure de répondre à la demande. Les deux activités de financement de 2023 ont permis d’amasser pas loin de 150 000$. La soirée bavaroise de l’été dernier a rapporté 26 000$. En novembre, on a recueilli 121 000$ lors du souper au spaghetti.

«La population a bien répondu, lance Guy Madore. Pour nos deux activités, les billets se sont bien vendus.»

«Cette année, les denrées vont probablement nous coûter plus cher. Nous devrons probablement puiser dans notre vieux gagner. Mais c’est un fonds qui est là pour les années plus difficiles.»