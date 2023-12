Une importante éruption solaire a perturbé les signaux radio sur Terre

Le Soleil a craché une gigantesque éruption, accompagnée d'un énorme sursaut radio jeudi, provoquant deux heures d'interférences radio dans certaines parties des États-Unis et d'autres régions ensoleillées du monde. (123rf)

Le Soleil a craché une gigantesque éruption, accompagnée d’un énorme sursaut radio jeudi, provoquant deux heures d’interférences radio dans certaines parties des États-Unis et d’autres régions ensoleillées du monde.

Des scientifiques de l’Agence américaine d’observation océanique et atmosphérique (NOAA) ont déclaré qu’il s’agissait de la plus importante éruption solaire depuis 2017. Le sursaut radioélectrique qui en a résulté était étendu sur le spectre, affectant même les fréquences les plus élevées, indique la NOAA.

Cette combinaison a donné lieu à l’un des plus importants événements radio solaires jamais enregistrés, a déclaré vendredi Shawn Dahl, du Centre de prévision météorologique spatiale de la NOAA.

Perturbations

Plusieurs pilotes d’aéronefs ont signalé des perturbations de communication, avec des conséquences ressenties dans tout le pays, selon le Centre de prévision météorologique spatiale.

Les scientifiques surveillent actuellement cette région de taches solaires et analysent une éventuelle explosion de plasma du Soleil, également connue sous le nom d’ »éjection de masse coronale », qui pourrait être dirigée vers la Terre. Une telle explosion pourrait entraîner un orage magnétique, a déclaré M. Dahl, qui pourrait à son tour, dans les prochains jours, perturber les signaux radio haute fréquence aux latitudes plus élevées et déclencher des aurores boréales.

L’éruption solaire s’est produite dans la partie extrême nord-ouest du Soleil. L’Observatoire de la dynamique solaire, mis en orbite par la NASA en 2010, a capté le phénomène sous une lumière ultraviolette extrême, enregistrant la puissante poussée d’énergie sous la forme d’un énorme flash lumineux.

L’engin spatial, qui se trouve sur une très haute orbite autour de la Terre, surveille en permanence le Soleil.

Notre étoile approche du sommet de son cycle solaire d’environ 11 ans. L’activité maximale des taches solaires est prévue pour 2025.

Le département de santé et des sciences d’Associated Press reçoit le soutien du groupe des médias scientifiques et éducatifs du Howard Hughes Medical Institute. L’AP est seul responsable de tout le contenu éditorial.