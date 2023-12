Don de 100 000$ de l’AFPC aux grévistes du secteur public québécois

L’annonce a eu lieu vendredi matin à Gatineau, en marge d’une manifestation aux abords du bureau du ministre responsable de la région de l’Outaouais, Mathieu Lacombe, au lendemain de la fin de la troisième séquence de débrayage des travailleurs du Front commun et alors que les 66 000 membres de la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) entament leur 17e jour de grève générale illimitée.

Selon le vice-président exécutif régional de l’AFPC-Québec, Yvon Barrière, ce geste de solidarité était tout naturel étant donné que ces milliers de travailleurs «font ce sacrifice pour obtenir des conditions décentes» et sont «la colonne vertébrale de notre société».

Un juste retour des choses

Le syndicat, qui dit espérer que cette contribution permettra de soulager certaines familles des répercussions des actions en cours, affirme qu’au-delà du volet financier, il s’agit du même coup d’un juste retour des choses.

«Nous étions en grève (historique) à travers le pays le printemps dernier et nous avons reçu de la part d’autres syndicats et de leurs travailleurs toutes sortes de formes d’appui. Plusieurs sont venus militer à nos côtés (sur les lignes de piquetage). Je pense qu’aujourd’hui, c’était à notre tour de soutenir le mouvement syndical, oui, mais surtout le mouvement social sans précédent qui se passe en ce moment au Québec», plaide M. Barrière.

Il renchérit en disant que l’AFPC prône des services publics de qualité, qu’importe à quel palier gouvernemental, et qu’on souhaite par ce geste encourager les travailleurs à continuer leur combat pour obtenir des conditions de travail «justes et équitables».

Des grévistes du Front commun sur la ligne de piquetage, en Outaouais. (Simon Séguin-Bertrand/Le Droit)

S’immisçant dans le dossier, Yvon Barrière est d’avis que le premier ministre François Legault doit «laisser les parties négocier» car des professionnels s’affairent à ces tâches aux tables à Québec.

«De la façon qu’il agit actuellement, il va nuire à la rétention de personnel et à l’éventuelle embauche de personnel», s’exclame-t-il.

Questions

Questionnée sur ce don alors que certains travailleurs ont un fonds de grève et que d’autres n’en ont pas en raison d’un choix syndical – c’est le cas de la FAE dont les membres n’ont aucun revenu depuis le 23 novembre –, une situation qui suscite certaines questions au sein du public, l’AFPC ne souhaite pas s’aventurer dans ce débat.

«C’est leur choix, on n’a pas à critiquer ou argumenter là-dessus, mais je sais qu’ils mènent un combat pour avoir un meilleur système d’éducation et ça, on ne peut pas être contre cela. [...], soutient M. Barrière. Je pense qu’on est dû pour un bon coup de balai pour qu’on puisse enfin avoir des services publics de qualité en éducation. On est là pour les aider.»

À titre d’exemple, dans le cas d’un enseignant en tout début de carrière, la perte de revenus se chiffre jusqu’ici à environ 1800$.

L’AFPC dit voir consulter des membres et tenu un vote auprès de ses représentants avant de poser ce geste, qui a obtenu un appui majoritaire.

«L’AFPC est en très bonne santé financière, il n’y a vraiment pas de souci. Ça fait partie de notre rôle, de notre mission. Ça entre vraiment dans notre ligne de pensée», termine le leader syndical.