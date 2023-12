Magog voit sa contribution au transport collectif bondir de 364%

À la Ville de Magog, qui adoptait son budget 2024 lundi soir, la quote-part pour ce service géré par la MRC de Memphrémagog a grimpé de 364%, passant de 95 600$ en 2023 à 444 100 $ en 2024.

«Même s’il y a eu une diminution du transport collectif dans les derniers mois, on paie quand même 348 000$ de plus cette année. […] Et il va y avoir des questionnements très importants à faire dans les prochaines années», prévient le président de la commission des finances et conseiller du district 4 à Magog, Samuel Côté.

À la MRC, on est conscient des enjeux depuis que le renouvellement de contrat a été signé le printemps dernier, avec le seul soumissionnaire qui s’était avancé pour offrir le service.

Un comité de transport et de mobilité durable a d’ailleurs été mis sur pied et entamera ses travaux en janvier avec la mairesse de Magog Nathalie Pelletier à la présidence.

Rappelons qu’en mai dernier, le préfet de la MRC et maire de Sainte-Catherine-de-Hatley, Jacques Demers, expliquait à La Tribune que le nouveau contrat de trois ans conclu entre la MRC et son fournisseur de service avait pour effet de tripler les coûts de transport collectif et adapté.

La décision de réduire les heures de service et les trajets semait alors déjà de l’inquiétude et des insatisfactions dans la population.

La mairesse Pelletier se dit sensible à la situation difficile dans laquelle plusieurs personnes peuvent se retrouver sans plan B pour se déplacer sur le territoire, mais il fallait «arrêter l’hémorragie», soutient-elle.

«Si on n’avait rien changé, ça aurait pu nous coûter un million en 2024.» — Nathalie Pelletier, mairesse de Magog

Car ce service, disons-le, est défrayé selon une formule d’utilisateurs et de demandes, ce qui fait de la Ville de Magog le plus gros contributeur versus les autres municipalités de la MRC. Le service de transport collectif bénéficie aussi d’une subvention du gouvernement du Québec et d’une contribution des usagers variant de 2,75$ à 3,50$ par déplacement.

Selon Mme Pelletier, toutes les options seront étudiées par le comité de transport et de mobilité durable pour maintenir le service, mais à un coût sensé pour le monde municipal.

«On ne remet pas en question le service, c’est une forme d’obligation de l’offrir. Mais on voit que le modèle actuel ne tient plus la route, estime-t-elle. Alors avec un consultant on va aller voir ce qui se fait dans des territoires semblables au nôtre et on va analyser toutes les possibilités.» — Nathalie Pelletier

Est-ce que ce sera un OBNL avec sa flotte de véhicules? Est-ce que ce sera géré à l’interne? Est-ce que le projet de loi 39 sur la fiscalité municipale qui vient tout juste d’être adopté par Québec va changer favorablement la donne pour le transport collectif dans les régions?

«On va essayer de trouver des façons innovantes d’offrir quelque chose de mieux, peut-être quelque chose de plus souple, et sans que ça nous coûte une fortune», reprend Mme Pelletier.

«Le conseil met beaucoup de pression sur notre mairesse pour qu’elle amène nos questionnements à la MRC, termine Samuel Côté, parce qu’on trouve que ça coûte énormément cher pendant que le service diminue. On attend beaucoup de ce nouveau comité-là.»