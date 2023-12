L’Ontario songe à imposer de nouveaux tests pour les conducteurs de 80 ans et plus

Le rapport évoque la recommandation d’un examen routier amélioré pour les conducteurs de plus de 80 ans, et le vérificateur signale que le ministère envisage de l’introduire en 2026. (Mark Lennihan/La Presse canadienne)

Le rapport annuel du vérificateur général publié cette semaine met en lumière certaines règles que le ministère des Transports de l’Ontario a mis à l’étude.

En Ontario, les conducteurs de l’Ontario doivent renouveler leur permis de conduire à tous les deux ans après avoir atteint l’âge de 80 ans. Ce processus de renouvellement implique d’assister à une séance de formation des conducteurs âgés au cours de laquelle leur vision est testée et ils doivent aussi être en mesure dessiner une horloge qui évalue leurs capacités cognitives.

Or, le rapport du vérificateur général indique que le ministère des Transports a mené des recherches en 2020 qui ont montré que plus d’un tiers des conducteurs âgés de plus de 80 ans étant parvenus à passer l’examen de dessin d’horloge ne pouvaient pas réussir l’examen pratique.

Le rapport évoque la recommandation d’un examen routier amélioré pour les conducteurs de plus de 80 ans, et le vérificateur signale que le ministère envisage de l’introduire en 2026.

Par ailleurs, le vérificateur a constaté que les personnes dont le permis de conduire a été suspendu pour cause de conduite dangereuse ont un taux de collisions mortelles six fois plus élevé que les autres conducteurs. Néanmoins, le ministère des Transports ne les oblige pas à suivre une formation de recyclage, ce qu’il dit être en train d’examiner.