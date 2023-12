Opération grande séduction pour l’Estrie à Paris

Les organismes Sherbrooke Innopole, Granby Industriel et Vision attractivité seront du voyage dans le cadre des Journées Québec France qui auront lieu à Paris les 16 et 17 décembre prochain.

«Nous allons rechercher des travailleurs spécialisés qui parlent français. C’est la 5e fois que Granby Industriel participe à ces journées Québec France. Mon rôle sera de bien expliquer le processus d’embauche et de bien préparer ces futurs travailleurs à leur arrivée et installation dans la région», indique Carole Gatien, conseillère aux communications et main-d’œuvre chez Granby Industriel, en entrevue à La Voix de l’Est.

«Mon mandat sera aussi de faire connaître la ville de Granby, nos services gratuits d’aide à l’accueil et à l’intégration, nos services dédiés à l’immigration ainsi que les opportunités de carrières et d’études», poursuit Mme Gatien.

Les organismes Sherbrooke Innopole, Granby Industriel et Vision attractivité disposeront d'un kiosque aux Journées Québec France qui se tiendront prochainement à Paris. (Fournie)

Au niveau local, le fabricant de friandises Hersey Canada et le concessionnaire Camions BL feront partie des 90 entreprises à l’échelle de la province qui participeront à cette importante mission de recrutement. Les entreprises estriennes Maitre Celsius, Merkur inc. et Piervan seront également sur place.

Recrutement à l’international pour Camions BL

L’entreprise Granbyenne Camions BL recherche activement des employés à l’échelle mondiale.

«Nous revenons des Journées Québec au Mexique. Il y avait des profils intéressants», nous mentionne Samuel Lamoureux, directeur général de Camions BL.

Deux représentants de cette entreprise s’envoleront pour Paris. «Ce sera notre troisième expérience en France. Le bassin de main-d’œuvre disponible au Québec est limité. Nous recherchons principalement des mécaniciens spécialisés en camion lourd. Nous comptons sur l’embauche de travailleurs étrangers pour poursuivre notre croissance», vise M. Lamoureux.

En 2022, Camions BL s’était illustrée au Gala distinction de la Chambre de commerce et de l’industrie Haute-Yamaska dans la catégorie Intégration de travailleurs étrangers.

L'entreprise Camions BL de Granby participera aux Journées Québec France en espérant réussir à combler les postes disponibles. (LA VOIX DE L’EST ALAIN DION)

En prévision de ce salon de l’emploi outre-Atlantique, 6000 candidats ont été invités à venir rencontrer entreprises et organisations qui disposeront de kiosques. Les personnes recrutées se verront offrir un permis de travail d’une durée de deux ans. Le conjoint ou la conjointe pourra bénéficier d’un permis de travail dit ouvert pour se trouver un emploi au Québec.

Les entreprises emporteront dans leurs valises près de 1 500 offres d’emplois dans plusieurs domaines tels que l’administration, les finances et les assurances, l’éducation, le génie (civil, mécanique, électrique et automatisation), l’hôtellerie, la restauration et bien d’autres.

«Année après année, les entreprises doivent redoubler d’efforts pour recruter des travailleurs, ici et à l’international. En tant que partenaires des Journées Québec depuis maintenant une décennie, nous observons une augmentation de l’intérêt des entreprises à participer à ces missions, qui leur permettent de rencontrer beaucoup de candidats qualifiés», souligne Myriam Gagnon-Couture, conseillère en attraction et rétention de talents chez Sherbrooke Innopole.

«Dans le contexte de rareté de main-d’œuvre que nous connaissons présentement, les candidats ont l’embarras du choix. Il est donc impératif de s’appuyer sur l’ensemble des atouts de la région pour convaincre les travailleurs qualifiés de choisir nos entreprises et notre région», considère Vanessa Cournoyer-Cyr, directrice générale de Vision attractivité.

Les Journées Québec France sont organisées par le gouvernement du Québec en collaboration avec Montréal International, Québec International et la Société de développement économique de Drummondville.

Visite du Village illuminé

Pour faciliter leur intégration, Granby Industriel invite les travailleurs étrangers temporaires (détenteur d’un permis de travail fermé) à l’emploi d’entreprises industrielles de Granby de découvrir le Village illuminé sur le site du Village Québécois d’Antan à Drummondville.

Cette activité gratuite pour ces travailleurs aura lieu le samedi 9 décembre. Le départ se fera en autobus à 15h dans le stationnement du supermarché Maxi (370 rue Saint-Jacques à Granby). Le retour est prévu pour 23h.

L’inscription est obligatoire auprès de Gloria Amparo Brand au 450-777-2707, poste 2622 ou par courriel: ga.brand@granby-industriel.com