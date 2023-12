Des médias s’unissent dans la campagne À la source

Cette campagne se veut «loufoque et humoristique», selon les mots utilisés par Geneviève Rossier, directrice générale des Coops de l’information (regroupant Le Soleil, Le Quotidien, Le Nouvelliste, La Voix de l’Est, La Tribune, Le Droit et Les As de l’info), qui a travaillé en collaboration avec Acadie Nouvelle, L’Actualité, Les Affaires, Le Devoir et URBANIA.

«L’idée a été de jouer avec les fausses nouvelles d’une façon humoristique. Ce qu’on voulait démontrer, c’est qu’on est dans un univers où on devient plus vulnérables et ce n’est pas une bonne chose.» — Geneviève Rossier, directrice générale des Coops de l'information

Une nouvelle voie réservée aux joggeurs sur le pont de la Confédération, Amazon qui achète le Mont-Sainte-Anne ou U2 qui souhaite s’installer dans l’amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières : ce sont toutes de fausses nouvelles qui circuleront sur les réseaux sociaux et qui mèneront sur un site où Pierre Bruneau et Noémie Mercier expliquent l’importance de s’informer à la source, quatre mois après le blocage de Meta.

«Un peu comme la campagne J’achète un livre québécois, on s’est demandé ce qu’on pourrait faire pour inciter la population à lire nos médias qui offrent des nouvelles vérifiées, solides et de qualité. […] Et on voulait passer le message de s’abonner à nos médias locaux», ajoute Mme Rossier.

Geneviève Rossier est directrice générale des Coops de l'information. (Jocelyn Riendeau/La Tribune)

L’idée de faire cette campagne en concertation avec d’autres médias a tout simplement comme but de lui donner plus de visibilité et d’attirer davantage l’attention.

«C’est le temps d’agir maintenant, avant la diminution des nouvelles de chez nous, croit Mme Rossier, qui a eu une pensée pour la fin de la publication du Sélection du Reader’s Digest, annoncée la journée même. Ce que la population veut, ce sont des nouvelles qui nous touchent, qui parlent de nous.»

À ceux qui trouvent ironique le fait que la campagne prenne en partie place sur les plateformes de Meta, soit Facebook et Instagram, Mme Rossier répond qu’aucune somme d’argent n’y a été investie. «On ne paie pas pour Facebook, on s’en sert», nuance-t-elle.

Une récente enquête du Centre d’études sur les médias a démontré que 44% des Québécois, dont 70% chez les 18-34 ans, voient en Facebook et Instagram une importante source d’information, tous des gens dont les habitudes de consommation de nouvelles ont été bousculées. Un blocage qui «va à l’encontre des fondements mêmes de la liberté de presse et de l’accès à l’information», soutient le consortium.