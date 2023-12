Le nombre des inconduites sexuelles dans l’armée serait en hausse

Le sondage indique que 3,5 % des répondants des Forces armées canadiennes déclarent avoir été agressés sexuellement par un autre militaire en 2022.

Il s’agit d’une augmentation significative, de plus du double, par rapport aux 1,6 % signalés dans la même enquête en 2018 et aux 1,7 % en 2016.

Statistique Canada définit l’agression sexuelle comme une attaque de nature sexuelle, un contact sexuel non désiré ou une activité sexuelle à laquelle la victime ne pouvait pas consentir.

Les victimes de ces agressions étaient plus susceptibles d’être des femmes, selon l’enquête. Les agressions sexuelles étaient également plus fréquentes chez les membres de la Force régulière «qui sont jeunes, qui sont Autochtones, qui ont une incapacité ou dont l’orientation sexuelle n’est pas l’hétérosexualité».

La plupart des personnes qui ont déclaré avoir été victimes de ces agressions ont déclaré qu’elles ne les avaient pas signalées aux autorités, dans de nombreux cas parce qu’elles ne croyaient pas que cela ferait une différence.

Cependant, plus de la moitié des répondants qui déclarent avoir été témoins de comportements sexuels inappropriés ont déclaré être intervenus.

Statistique Canada affirme qu’un tiers des membres réguliers des forces armées ont répondu au sondage commandé par les Forces armées canadiennes. Plus de 18 500 membres de la Force régulière ont rempli et transmis le questionnaire en 2022, et les résultats ont été pondérés pour représenter l’ensemble de la population des forces régulières, indique Statistique Canada.