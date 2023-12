Hausse du taux de chômage en novembre au Canada et au Québec

Depuis ce mois, le taux de chômage au pays a grimpé de 0,8 point de pourcentage.

Statistique Canada ajoute qu’au Québec, l’emploi a reculé de 0,5 % et que le taux de chômage a augmenté de 0,3 point de pourcentage à 5,2 %. ce qui était supérieur de 1,3 point de pourcentage au creux record de 3,9 % enregistré en novembre 2022 et en janvier de cette année.

À l’échelle nationale, l’agence fédérale a observé que l’emploi a progressé le mois dernier de 1,6 % dans le secteur de la fabrication et de 1 % dans celui de la construction. En revanche, des baisses ont été enregistrées dans le commerce de gros et de détail. de 0,9 %, ainsi que de 1,3 % dans la finance, les assurances, les services immobiliers et les services de location et de location à bail.

Au Nouveau-Brunswick, l’emploi a progressé de 0,6 % en novembre après avoir enregistré une hausse identique en octobre. Au cours de la période de 12 mois ayant pris fin le mois dernier, l’emploi dans la province a augmenté de 4 % et en novembre, le taux de chômage s’y est établi à 6,4 %, en baisse de 0,8 point de pourcentage par rapport à novembre 2022 et de 0,2 comparativement à octobre dernier.

Selon Statistique Canada, d’octobre à novembre derniers, le taux de chômage a augmenté de 6,6 % à 6,8 % en Nouvelle-Écosse et de 6,2 % à 8,1 % à l’Île-du-Prince-Édouard.