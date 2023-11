Les As en direct reçoivent Laurent Duvernay-Tardif

Les As en direct vous offrent un rendez-vous aujourd’hui, à 14h30, avec Laurent Duvernay-Tardif. (Les As en direct)

Les As en direct, c’est une entrevue authentique et centrée sur les questions des enfants. Chaque jeudi à 14h30, Mélanie Loubert, journaliste aux As de l’info, interviewe en direct une personnalité connue! Les invités sont des artistes, des sportifs, des politiciens, des scientifiques, etc. Bref, des personnes inspirantes qui font les nouvelles.

Combinant son succès dans la NFL, son parcours en médecine et son statut d’entrepreneur, le parcours de Laurent est une source d’inspiration incroyable. Nul doute que sa passion rayonnera lors de cette belle rencontre.

Vos élèves/enfants peuvent poser leurs questions directement sur la page de l’événement, avant ou pendant l’entrevue. Mélanie se chargera de les relayer à notre invité!

C’est un rendez-vous aujourd’hui, à 14h30, ici 👉 https://lesasdelinfo.com/articles/2452/les-as-en-direct-recoivent-laurent-duvernay-tardif