Absence durant la négo du secteur public: Magali Picard revient demain

Mme Picard avait quitté lundi pour Dubaï, afin de participer à une conférence environnementale de la COP. Elle reviendra finalement au Québec dès mercredi.

En matinée mardi, la FTQ avait d’abord annoncé que Mme Picard reviendrait lundi prochain de la conférence. Mais deux heures plus tard, la centrale syndicale faisait savoir que la présidente reviendrait dès «demain».

La centrale ajoute que Mme Picard a pris «la mesure du débat» suscité par son absence de quelques jours.

«Nous tenons à rassurer tous nos membres, les travailleuses et travailleurs: Mme Picard reste fermement à la barre des dossiers en cours. Elle continue de suivre de près les négociations et maintient un contact régulier avec son équipe et les représentants politiques du front commun», a fait savoir, dans une déclaration écrite, la centrale syndicale de plus de 600 000 membres.

Avant que Mme Picard devance son retour au Québec, la FTQ avait fait savoir qu’»elle demeure prête à intervenir auprès du gouvernement avec ses collègues en tout temps». La FTQ est l’une des quatre organisations membres du front commun, avec l’APTS, la CSN et la CSQ.

La centrale syndicale ajoute que «la FTQ participe aux différentes COP depuis les tout débuts» de ces conférences environnementales. «Il est important pour notre organisation d’être vigilante et de protéger les droits des travailleuses et des travailleurs dans la transformation vers une économie verte», a-t-elle ajouté.

En point de presse avec les autres membres du front commun, mardi, Mélanie Gougeon, coordonnatrice de la négociation du secteur public pour la FTQ, a assuré que l’absence de Mme Picard à ce moment-ci du processus de négociation ne gênait pas la poursuite des négociations.

«Madame Picard, elle est en contact constant avec l’équipe de négociation; pas plus tard qu’hier, à l’atterrissage, j’étais en textos avec elle, par appel. Donc, elle suit le dossier d’où elle est», a affirmé Mme Gougeon.