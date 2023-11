Plu 120 000 abonnés d’Hydro-Québec sans courant

Les deux régions les plus touchées par ces pannes de courant étaient celles de la Capitale−Nationale et celle de l’Estrie. (Archives La Presse)

Les deux régions les plus touchées par ces pannes de courant étaient celles de la Capitale−Nationale et de l’Estrie, avec respectivement plus de 52 000 et près de 40 000 abonnés plongés dans le noir. Dans Chaudière−Appalaches, près de 13 700 clients n’avaient pas d’électricité; en Mauricie et dans la région Centre−du−Québec, il y en avait plus de 6600.

Dans l’ensemble du Québec, 280 pannes étaient répertoriées vers 7h45.

Un porte−parole du service des affaires publiques de la société d’État, Francis Labbé, explique que ces cinq régions les plus affectées par les pannes sont celles où les précipitations de neige des dernières heures ont été les plus abondantes.

La lourdeur de la neige s’étant abattue sur la végétation a provoqué des bris de branches d’arbre qui sont tombées sur des fils électriques.

M. Labbé a signalé qu’Hydro−Québec espérait que le rétablissement de la plupart des pannes pourrait se produire pendant la journée de lundi.

À l’aube, la société d’État procédait à un inventaire des ressources disponibles dans les régions qui n’étaient pas affectées par les pannes, notamment celles de Montréal et de la Montérégie, afin qu’elles puissent se déplacer vers les régions sinistrées afin d’aider leurs confrères œuvrant au rétablissement.