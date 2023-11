Sables bitumineux: un déversement a duré plus d’un an sur un site en Alberta

Elles ont déclaré que le 9 octobre, la société d’énergie avait signalé un «rejet imprévu» d’environ 662 mètres cubes de l’étang adjacent à Fort Hills dans la rivière Athabasca.

Toutefois, le 24 novembre, Suncor a informé l’organisme de réglementation que le déversement était probablement beaucoup plus important que ce qui avait été annoncé initialement.

«Une enquête plus approfondie sur cette affaire a indiqué que le volume de rejet imprévu pourrait être plus proche de 10 000 mètres cubes, a indiqué le régulateur dans un nouveau communiqué, diffusé vendredi. Suncor a également informé les autorités que le rejet imprévu pourrait être en cours depuis juin 2022 et qu’elle croit que la cause du rejet est probablement une valve défectueuse.»

Suncor a prélevé des échantillons de qualité de l’eau dans l’étang, dont les résultats indiquent que l’eau déversée dans la rivière était « conforme aux critères de rejet pour les déversements », ont indiqué les autorités.

L’étang d’où l’eau a été rejetée «n’est pas lié aux processus d’exploitation minière, d’extraction ou de résidus, et contient de l’eau de précipitation et de fonte des neiges», ont-elles précisé.

Suncor a également assuré samedi que l’eau ne représentait aucune menace.

«Cette eau n’entre en contact avec aucun processus sur notre site», a affirmé la porte-parole de Suncor, Jessica Depencier, dans un communiqué envoyé par courriel.

Elle a déclaré que les tests effectués en 2022 et 2023 ont montré que l’eau du bassin de confinement répondait aux critères réglementaires de rejet, et que Suncor n’a «aucune preuve indiquant que l’eau qui aurait pu être rejetée n’aurait pas satisfait aux exigences réglementaires».

Les autorités ont déclaré avoir visité le site et constaté que la valve ne fuyait pas actuellement, ajoutant qu’elles examineraient les données d’échantillonnage de juin 2022 à novembre 2023.

Mme Depencier a précisé que le rejet était «potentiellement dû au fait qu’une valve qui contrôle le débit d’eau de l’étang vers la rivière n’était pas complètement fermée». La société a confirmé que la valve était complètement fermée le 9 octobre.

Elle a déclaré que la société Suncor prévoit «mettre en place des alarmes automatisées pour permettre une prise de conscience précoce des changements dans les conditions d’exploitation».

Suncor et le régulateur ont informé les communautés et les parties prenantes de la région, ont affirmé les autorités. Le ministère de l’Environnement et du Changement climatique a également été informé de la situation.