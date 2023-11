Les villes se serrent la ceinture... et la vôtre aussi

Sous le signe de l’inflation et de la hausse des taux d’intérêt, les temps sont durs pour les finances des Québécois. Et pour celles des villes aussi.

Après des «années fastes», où les faibles taux d’intérêt propulsaient le lucratif développement résidentiel, les municipalités du Québec doivent s’adapter à un contexte bien plus hostile.

Élus et fonctionnaires doivent ces jours-ci boucler un budget alors que les dépenses augmentent, que les revenus ralentissent et que les taux d’intérêt explosent. Tout ça en sachant que bien de leurs citoyens sont déjà pris à la gorge par le coût de la vie.

«Je n’ai jamais vu autant de collègues s’arracher les cheveux que cette année», témoigne le président de l’Union des municipalités du Québec, Martin Damphousse.

Depuis quelques mois, des mots comme «optimisation», «rationalisation» et «rigueur» font leur retour dans les hôtels de ville, laissant entrevoir une tendance vers «l’austérité municipale».

«Peu importe les beaux mots qu’on se donne, ça veut tout dire la même chose. On parle d’une réduction des services, en espérant que ça paraisse le moins possible.» — Martin Damphousse, président de l'Union des municipalités du Québec

Devant l'inflation et la hausse des taux d'intérêt, les élus municipaux du Québec auront des choix difficiles à faire. (Olivier Croteau/Archives Le Nouvelliste)

Économiser à gauche et à droite

D’un hôtel de ville à l’autre, les élus municipaux grattent les fonds de tiroirs pour tenter de limiter au maximum les hausses de taxes à annoncer aux contribuables. «La dernière chose qu’un conseil municipal veut faire, c’est d’augmenter les taxes», explique M. Damphousse.

À coup de réévaluations» et « d’analyses des besoins », les villes coupent dans les dépenses non essentielles, voire superflues.

À Montréal, en vue d’un budget difficile à boucler, on a imposé des partys de Noël «à coûts nuls pour la Ville» aux employés municipaux. Le conseil municipal de Saguenay a décidé d’économiser en sabrant dans le budget de la coupe du gazon.

À Lévis, on «réévalue la pertinence» de chaque poste lors de départs à la retraite et on prévoit déjà sabrer une partie du budget réservé aux activités de loisir, comme les fêtes de quartier. Dans une note à ses fonctionnaires, la Ville de Lévis invite à «minimiser [les] dépenses et engagements financiers, lorsque celles-ci n’ont pas d’impact négatif sur le service».

«On va avoir des choix difficiles à faire», convient la présidente du Comité des finances de Lévis, Isabelle Demers. Comme ailleurs, on promet de ne pas couper dans les services.

«On ne va pas enlever le plat de bonbons au complet, mais peut-être qu’il y aura un peu moins de bonbons dedans.» — Isabelle Demers, présidente du Comité des finances de la Ville de Lévis

Les villes du Québec pourraient être appelées à couper dans les budgets des activités de loisir, histoire d'éviter d'offrir les hausses de taxes les moins salées aux contribuables. (DFMOTION INC.)

À Sainte-Brigitte-de-Laval, «on se réinvente», explique la directrice générale adjointe et trésorière municipale, Ariane Tremblay. On a délégué à des bénévoles l’entretien du terrain de balle, et les directions ont été bien averties de ne pas décaisser pour de nouveaux services.

«Pour chaque dépense, on se demande si c’est essentiel. Si c’est parallèle, on prend des décisions.» — Ariane Tremblay, directrice générale adjointe et trésorière de la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval

Comme bien des municipalités situées en périphéries de grandes villes, Sainte-Brigitte ne peut compter sur les contribuables commerciaux ou industriels pour essuyer la note. « Quand on augmente nos taxes, c’est directement sur le compte des familles. »

Patinage de fantaisie

Le professeur en gestion urbaine et immobilière et titulaire de la Faculté des sciences de l’administration de l’Université Laval, François Des Rosiers, considère que les élus municipaux font «du patinage de fantaisie» en promettant le maintien des services dans le contexte économique.

«On va essayer que ça paraisse le moins possible, mais à moment donné, couper, c’est couper.» — François Des Rosiers, professeur en gestion et fiscalité municipale à l'Université Laval

L’expert n’hésite pas à parler «d’une phase de contraction et de compression» pour les villes devant les hausses des taux d’intérêt décrétées dans les dernières années par la Banque du Canada. «Le but des politiques monétaires actuellement, c’est de ralentir la machine pour ralentir l’inflation.»

«Quand les élus essaient de couper dans ce qui est non essentiel, ils réagissent au contexte économique. C’est mathématique», explique le professeur Des Rosiers. «On a vécu pendant 20 ans sur un erre d’aller avec des taux d’intérêt extrêmement bas. On avait l’impression que c’était normal», souligne-t-il.

Partout au Québec, les élus s'affairent à préparer le budget pour 2024, alors qu'ils font face à un contexte économique difficile. (Mariane L. St-Gelais/Le Quotidien)

Dépenses qui s’accélèrent, revenus qui ralentissent

De l’essence des déneigeuses au coût de la main-d’œuvre : les municipalités n’y échappent pas. « Tout coûte plus cher », conviennent élus et experts interrogés par Le Soleil. Régulièrement, les appels d’offres des villes reviennent avec des factures bien plus salées que ce qui a été prévu au budget.

«Pratiquement chaque jour, on a un contrat qui sort à 25 % ou 30 % plus élevé que ce qu’on avait planifié», illustre Isabelle Demers, qui boucle le budget de la Ville de Lévis. «Et c’est sur tout. De l’entretien ménager aux travaux d’asphaltage.»

À cela s’ajoute la rareté des soumissionnaires. Alors qu’au tournant des années 2000, les villes pouvaient s’attendre à voir les entreprises compétitionner pour les contrats publics, aujourd’hui, certains appels d’offres ne trouvent pas preneurs, ou n’ont qu’un seul soumissionnaire.

«Des fois, ça veut dire des prix qui doublent ou qui triplent par rapport aux prévisions.» — Martin Damphousse, président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et maire de Varennes

Tout cela pendant que les taux d’intérêt bondissent. Les municipalités, comme les contribuables, font affaire avec les grandes banques pour emprunter les sommes nécessaires pour financer les projets d’infrastructure. Et le renouvellement des taux les guette.

La présidente du Comité des finances de la Ville de Lévis et responsable de la préparation du budget, Isabelle Demers. (Simon Carmichael/Le Soleil)

«On se prépare à payer beaucoup plus sur notre service de la dette», prévient Isabelle Demers, rappelant les sommes empruntées par Lévis pour la construction de sa nouvelle centrale de police. Des règlements d’emprunt négociés à 1,90 % d’intérêt pourraient être renouvelés à 5 % ou 6 %, illustre-t-elle. «On parle de millions de dollars.»

Les hausses de taux imposées par la Banque du Canada viennent aussi ralentir les entrées d’argent dans les coffres des villes.

Devant des conditions d’emprunt bien moins favorables, les promoteurs immobiliers retardent certains projets. Ce qui se traduit par moins de taxes pour les municipalités. «À la place de commencer à payer en janvier, un promoteur va retarder de six mois. C’est six mois de moins de taxes», explique Isabelle Demers.

Les retards dans la livraison de projets immobiliers viennent ralentir l'entrée des revenus de taxation dans les poches des villes. (Yan Doublet/Archives Le Soleil)

Les taux d’intérêt ralentissent aussi les transactions immobilières. Après des années où les villes ont pu compter sur des revenus inespérés provenant des droits de mutation, soit les taxes de bienvenue, on doit maintenant faire sans.

«On parle d’une situation temporaire, mais le temporaire, ça peut durer longtemps.» — François Des Rosiers, professeur en gestion et fiscalité municipale à l'Université Laval

Hausses salées à venir

Dans ce contexte, tous les intervenants interrogés par Le Soleil sont d’avis que les Québécois doivent s’attendre à des hausses de taxes municipales salées dans les prochaines semaines.

Déjà, les villes de Montréal et de Laval ont annoncé des bonds de 4,8 % et de 4,7 % pour leur budget 2024.

Le maire de Québec, Bruno Marchand, a pour sa part laissé entendre qu’une hausse de la taxation moyenne sous la barre de 5,5% serait « un cadeau » pour le contribuable. Une déclaration à laquelle se sont ralliés bien des élus, dont ceux de Lévis.

«On va devoir taxer de façon plus réaliste, prévient Isabelle Demers. Dans les dernières années, on a pas assez chargé parce qu’on voulait donner un break aux citoyens. Cette année, on n’aura pas le choix», met-elle la table, à uelques semaines du dépôt de son budget.

Dans les prochaines semaines, tous les conseils municipaux devront déposer et adopter un budget équilibré pour 2024, la loi interdisant aux villes de budgéter des déficits. (Stéphane Champagne/Archives La Voix de l'Est)

Les Québécois doivent aussi s’attendre à des hausses dans les tarifs de service, pour la gestion de l’eau ou des déchets par exemple. Par la loi, les villes sont obligées de refiler toute la facture de ces services aux citoyens, histoire d’éviter les sous-investissements dans ces postes budgétaires essentiels.

Le contexte économique pourrait aussi vouloir dire de nouvelles taxes. À Sherbrooke, où on a promis de ne pas augmenter les taxes de plus de 3 %, l’administration municipale jongle avec l’idée d’une nouvelle redevance sur l’asphalte.

Invitée à commenter, la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, a souligné que «les villes sont autonomes dans leur planification financière». «Elles doivent faire les choix qui s’imposen », a poursuivi le cabinet de la ministre dans une déclaration écrite, affirmant être « un excellent partenaire des municipalités ».

«Tout ça revient à des mathématiques [...] D’une façon ou d’une autre, dans un contexte de contraction ou de compression, les Québécois vont faire face à des hausses de taxes et des baisses de services pour répondre», conclut le professeur Des Rosiers.