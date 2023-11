La grande marche des enseignants en images

Les Coops de l’information, qui ont couvert l’événement grandiose – une telle grève est du jamais vu depuis 40 ans – vous offrent une série de photos captées du début à la fin de la marche de plus de quatre kilomètres.

Crécelles, drapeaux, trompettes, sifflets et pancartes étaient omniprésents pour cet événement qui servait à mettre la table au piquetage qui sera organisé devant chaque école dès vendredi, et ce, jusqu’à ce que le conflit prenne fin. Toutes les écoles des 12 centres de services scolaires touchés (des Draveurs, des Portages-de-l’Outaouais, au Coeur-des-Vallées, des Mille-Îles, de Montréal, de Laval, Marguerite-Bourgeoys, de la Pointe-de-l’Île, de la Capitale, des Premières-Seigneuries, Val-des-Cerfs et des Trois-Lacs).

Les enseignants actuellement en grève représentent 40% de l’effectif enseignant dans les établissements scolaires de la province.

Voici un photo reportage de Simon Séguin-Bertrand.

«De toutes les armes, la plus puissante, c'est l'éducation», pouvait-on entre autres lire parmi les nombreux slogans. Celui-ci est inspiré de Nelson Mandela. (Simon Séguin-Bertrand/Le Droit)

La présidente de la FAE Mélanie Hubert. (Simon Séguin-Bertrand/Le Droit)

Le porte-parole de Québec Solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, est venu donner son appui au grévistes lors d'un discours. (Simon Séguin-Bertrand/Le Droit)

Des milliers d'enseignants dont près de 2000 de l'Outaouais s'étaient donnés rendez-vous à Montréal pour démontrer leur impatience et leur colère. (Simon Séguin-Bertrand/Le Droit)

Les écoles publiques de plusieurs régions sont fermées pour une durée indéterminée en raison de la grève générale. (Simon Séguin-Bertrand/Le Droit)

Les références au hockey étaient omniprésentes en raison de la controverse entourant le financement octroyé pour la venue à Québec des Kings de Los Angeles. (Simon Séguin-Bertrand/Le Droit)

Les enseignants réclament de meilleures conditions de travail. (Simon Séguin-Bertrand/Le Droit)

Une foule de dizaines de milliers de personnes a pris une partie du centre-ville de Montréal d'assaut jeudi midi. (Simon Séguin-Bertrand/Le Droit)

Une manifestante dans une marée de drapeaux rouges. (Simon Séguin-Bertrand/Le Droit)

Une manifestante qui prend un moment de pause. (Simon Séguin-Bertrand/Le Droit)

Simon Plouffe questionne les priorités du gouvernement. (Simon Séguin-Bertrand/Le Droit)

Une autre référence au hockey. (Simon Séguin-Bertrand/Le Droit)

C'est une vague rouge qui a déferlé sur Montréal jeudi à l'occasion du jour 1 de la grève générale illimitée de la FAE. (Simon Séguin-Bertrand/Le Droit)

Grève des enseignants, grande marche à Montréal pour souligner le début de la grève général illimitée. (Simon Séguin-Bertrand/Le Droit)

Une citation inspirée de la chanson En berne des Cowboys Fringuants sert le propos d'une manifestante. (Simon Séguin-Bertrand/Le Droit)

Les sifflets, crécelles, trompettes et pancartes aux slogans de toutes sortes étaient omniprésents. (Simon Séguin-Bertrand/Le Droit)

