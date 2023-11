Conciliation dans le secteur public: le front commun sent «un momentum»

Les quatre dirigeants syndicaux de la CSQ, de la CSN, de l’APTS et de la FTQ ont fait le point, mercredi, sur la négociation et les grèves, en cette deuxième d’une séquence de trois journées de grève du front commun de 420 000 membres. (Yan Doublet/Le Soleil)

Le front commun du secteur public estime qu’«un momentum s’installe» enfin dans la négociation, grâce à l’intervention d’un conciliateur.

Lors d’une rencontre avec la presse, mercredi matin devant un cégep touché par la grève à Montréal, les quatre dirigeants syndicaux de la CSQ, de la CSN, de l’APTS et de la FTQ ont fait le point sur la négociation et la grève, en cette deuxième de trois journées de grève du front commun de 420 000 membres.

Il y a quelques jours, le front commun a demandé l’intervention d’un conciliateur. Celui-ci a déjà rencontré l’équipe de négociation du front commun lundi dernier. Il était encore au travail mardi, avec l’aide d’un second conciliateur, a révélé le vice-président de la CSN François Enault.

Négociations

Et les discussions doivent reprendre mercredi après-midi et jeudi à Québec, a-t-il ajouté.

«Ce qu’on voulait, c’est qu’on ait une rigueur, qu’on ait du mouvement à la table de négociation. Et ce qu’on entend depuis hier - il n’y a rien de réglé, là - mais minimalement, il y a un momentum qui s’installe. Les conciliateurs font la job qu’on voulait, à savoir que le gouvernement puisse s’asseoir et nous donner des réponses à ce qu’on attend depuis des mois», a résumé M. Enault.

Pourtant, Québec et le front commun ne s’entendent même pas sur la teneur du mandat du conciliateur. La loi qui encadre la négociation dans le secteur public prévoit l’intervention d’un médiateur, et ce, avant même l’obtention du droit de grève. Des médiateurs se sont déjà penchés sur la négociation, et ils avaient rendu leurs rapports, en concluant qu’ils ne pouvaient faire de recommandation tant les parties étaient éloignées.

Québec soutient que la question des salaires doit être exclue du mandat du conciliateur en vertu de cette loi, ainsi que le régime de retraite. Mais le front commun soutient que le conciliateur n’est pas restreint comme un médiateur, selon cette loi, et qu’il peut tenter de favoriser un rapprochement entre les parties également sur ces questions.

Et après les trois jours?

Par ailleurs, le front commun n’est pas prêt, en cette deuxième journée de grève d’une séquence de trois, à annoncer ce qu’il fera par la suite. Cela pourra être encore une autre séquence de quelques jours de grève ou bien la grève illimitée, puisque le mandat de grève est ainsi libellé, a indiqué la présidente de la FTQ, Magali Picard.

Les quatre organisations syndicales membres du front commun feront le point en fin de semaine prochaine, après les journées de grève de mardi, mercredi et jeudi, et décideront alors seulement de la suite des choses.

«Pour l’instant, il n’y en a pas de scénario. On attend de voir ce qui se passe à la table de négociation. On est sérieux; on veut un contrat de travail. On met tout ce qu’il faut sur la table pour avoir une entente», a lancé Mme Picard.