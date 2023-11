Le front commun en grève pour trois jours, la FIQ et la FAE ensuite

Le front commun représente la majorité des enseignants au Québec, les préposés aux bénéficiaires, des dizaines de milliers d’employés de soutien dans la santé et l’éducation, des milliers de techniciens et de professionnels dans les établissements de santé et de services sociaux. (Simon Séguin-Bertrand/Le Droit)

Le front commun représente 420 000 travailleurs dans le réseau de la santé, des services sociaux, de l’éducation et du niveau collégial, par le biais de ses quatre membres : l’APTS, la CSN, la CSQ et la FTQ.

Sa grève doit durer jusqu’à 23h59 le 23 novembre.

Services essentiels

Des services essentiels sont prévus dans le secteur de la santé et dans celui des services sociaux, mais pas dans ceux de l’éducation et du niveau collégial. Des interventions chirurgicales et des rendez-vous seront inévitablement reportés.

Le mandat de grève du front commun en est un qui peut aller jusqu’à la grève illimitée. Si le crescendo des moyens de pression prévu par le front commun se poursuit, une grève illimitée pourrait donc être déclenchée dès le mois de décembre.

Aux trois journées de grève du front commun, mardi, mercredi et jeudi, s’ajouteront deux journées de débrayage de la Fédération interprofessionnelle de la santé (FIQ) jeudi et vendredi.

La grande organisation syndicale des 80 000 infirmières, infirmières auxiliaires et autres professionnelles en soins mène sa propre négociation, hors du front commun.

Demandes

En plus des augmentations de salaire, les revendications de la FIQ ont trait à la conciliation travail-famille, aux heures supplémentaires, aux ratios infirmière/patients, par exemple.

Et à compter de jeudi, ce sera au tour de la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) de lancer son propre débrayage, cette fois illimité. La FAE représente 66 000 enseignants, notamment à Montréal et Québec.

Aussi, 700 professionnels dans 10 collèges, membres du Syndicat des professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ), se joindront aux grévistes les 23 et 24 novembre.