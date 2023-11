24h sans écran, c’est possible?

Selon la conseillère en prévention des risques liés à l’usage des écrans et porte-parole du volet jeunes de PAUSE, Carolanne Campeau, cette expérience de déconnexion est l’occasion de mesurer la place que prennent les écrans dans notre quotidien tout en redécouvrant les bienfaits de se déconnecter. Mais, pour certains, une telle expérience de déconnexion peut aussi être déconcertante.

« Chez PAUSE, ce qu’on suggère, c’est de prévoir sa journée [de déconnexion] et de planifier des activités qui sont plaisantes. Ça permet de réduire l’incertitude et ça va venir nous rassurer. C’est aussi l’occasion d’essayer des choses qu’on n’a jamais faites et qu’on a envie d’essayer! »

C’est un conseil que notre journaliste a suivi, en planifiant les activités qu’elle allait réaliser tout au long de sa journée. Mais ce ne fut pas sans défi!

Se priver d'écran pendant 24h, est-ce que c'est facilement réalisable? Notre journaliste Mòrag Bélisle l'a testé! (Journaliste, réalisatrice et monteuse : Mòrag Bélisle | Vidéastes : Mòrag Bélisle et Jean Roy)

Depuis la première édition du 24h de PAUSE en 2019, plus de 14 000 jeunes ont relevé le défi de mettre leurs écrans de côté afin de vivre une expérience de déconnexion numérique pendant une journée complète. Le site de PAUSE propose également différents outils pour faciliter les moments de déconnexion ainsi que pour se connecter de façon plus consciente.