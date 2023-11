Les syndiqués du privé refuseraient 10,3 % sur 5 ans

Les trois plus grands syndicats du secteur privé au Québec appuient sans réserve les travailleurs du secteur public. (Rocket Lavoie/Archives Le Quotidien)

Le directeur québécois du syndicat des Métallos, Dominic Lemieux, rapporte que certains de ses syndicats obtiennent une augmentation de 10 %… sur un an, dès la première année de la convention, et non sur cinq ans.

« Les employeurs du privé sont assez allumés pour comprendre que dans le contexte actuel de pénurie de main−d’œuvre, s’ils veulent garder leurs travailleurs… Il va falloir un moment donné que le gouvernement se réveille », a lancé M. Lemieux en entrevue jeudi.

Au syndicat Unifor aussi, le directeur québécois Daniel Cloutier rapporte que des augmentations de 10,3 % sur cinq ans « seraient impensables compte tenu du contexte actuel marqué par l’inflation ».

Et à la FTQ−Construction, Éric Boisjoly trouve « méprisante » l’offre gouvernementale de 10,3 % d’augmentation sur cinq ans.

« Le gouvernement s’en prend à tout le Québec en refusant de reconnaître l’apport inestimable des travailleuses et des travailleurs du secteur public à notre société, alors qu’il accepte de donner 7 millions $ pour faire venir une équipe de hockey américaine à Québec », a critiqué le directeur général de la FTQ−Construction.