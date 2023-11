Nos suggestions musicales à découvrir en ce moment

Submergé, Roxane Bruneau

L’artiste qui est arrivée comme un raz de marée dans le paysage musical québécois offre un troisième album sentimental à souhait, intense en émotions, mais aussi angoissant par moment. Sur une musique contemporaine composée par Mathieu Brisset, la chanteuse fait preuve de vulnérabilité autant que d’audace. Elle se confie sur sa relation avec le succès, avec le public et avec le désir autant que l’amour. Hormis 3e degré qu’elle a coécrit avec Rosalie Bonenfant, la chanteuse signe tous ses textes. La voix de Roxane Bruneau – qui a déjà remporté le Félix de l’interprète féminine de l’année à l’ADISQ – est au cœur de cette expérience empreinte d’une nouvelle maturité. Seul le rappeur Souldia l’accompagne pour la chanson Côté passager. VM

Rap Club, FouKi

Quelques mois après nous avoir offert Zayon, le rappeur montréalais se sentait encore inspiré. Après un album plus solitaire, FouKi s’entoure d’une impressionnante brochette de collaborateurs d’horizons plutôt variés – notamment Avril Jensen, Benny Adam, Claire Ridgely, Greg Beaudin, Imposs, Joe Rocca, Lost, Rymz, Shreez, Souldia, Vendou, Zach Zoya – pour célébrer les 50 ans du rap québ. L’artiste propose des musiques entrainantes, souvent dansantes, et d’autres plus corsées, mélangeant des sonorités contemporaines et old school. Un agréable groove travers aussi certaines pièces comme No Love avec Mindflip et Eman. La plus grosse surprise de cet album est certainement l’échantillonnage de la voix de l’animateur de l’émission Découverte Charles Tisseyre au début de la chanson Béluga avec Vendou. Le rappeur garde toujours une petite perle à la fin de ses disques. Ici, c’est Rebaptisé, chanson où il revient sur ce fameux gala de l’ADISQ où Ginette Reno l’avait rebaptisé Funky.

En même temps que cette sortie surprise, Fouki annonce une émission spéciale le 2 décembre à 20h à Télé-Québec, un rendez-vous musical teinté d’humour qui nous fera plonger dans l’univers du rappeur. VM

Back to You, Andie Therio

Après un premier EP, c’est un album complet que nous offre Andie Therio. Avec Back to You, l’auteure-compositrice et interprète présente un travail achevé, empreint de sensibilité et de vérité. Les sept titres de l’album réalisé par Ken Presse puisent dans un new country qui parfois emprunte des accords plus classique (Willy) et d’autres fois navigue sur des tonalités plus modernes (Where the Highway’s Running). On comprend que ce disque la rend heureuse, puisque c’est le sentiment qui nous habite dès la première écoute. On aime cette livraison qui est proposée par l’artiste originaire de Beauharnois et qui est disponible ce vendredi 17 novembre. MB

À la bière comme la guerre, Les Fils du Diable

Dire que la musique des Fils du Diable est… endiablée frôle le pléonasme. Avec leur deuxième mini-album intitulé À la bière comme à la guerre on frise même la folie… ou la possession. Le violon de Marc Angers est complètement démoniaque, tout comme la folie déjantée de Rob Langlois. D’ailleurs, le bassiste se commet sur la pièce Je shake, un rock’n roll qui invite à la danse. Le piano de Hugo St-Laurent (hey, qu’on s’ennuie déjà du grand Hugo) dans le style «Jerry Lee Lewis» rappellera de beaux souvenirs aux plus vieux.

Le EP compte six titres. Une musique trad inscrit dans une évidente modernité et qui n’a qu’une ambition, celle de nous faire bouger. La pièce Le Diable est débarqué à Roberval est la réincarnation de la Chasse-Galerie. On ne se lasse pas.

À ta fenêtre et La danse du lendemain de veille habitent une sonorité dans la pure tradition de la musique folklorique, mais avec des textes très actuels et même plutôt urbain ainsi qu’une guitare basse bien planquée dans sa disto. La pièce titre, À la bière comme à la guerre, nous remet les deux pieds dans l’univers festive des Fils du Diable. Un hymne que le trio nous invite à entonner avec eux. On prédit une grande explosion vocale pour cette pièce lors des festivals d’été.

Enfin, gardez-vous un peu d’énergie pour La gigue d’après-guerre. Une pièce instrumentale à mettre dans le lecteur avec le volume à 10 pour faire passer la tourtière du temps des fêtes! Allez, à la bière comme à la guerre… avec les Fils du Diable! MB

Higher, Chris Stapleton

L’artiste country gagnant de plusieurs prix Grammy dévoile un nouvel album enveloppant, à la fois chaleureux et sentimental. Sans trop s’éloigner de son style de prédilection, le talentueux auteur-compositeur-interprète en offre plusieurs nuances à travers cette collection de 14 chansons. Il y a la sensuelle The Fire, trempée dans l’Americana, et la romantique ballade folk Loving You On My Mind, mais aussi la groovy Think I’m In Love With You. Stapleton s’impose comme un merveilleux bluesman, capable de proposer des ambiances pesantes et d’autres plus aventureuses. Sa voix est toujours aussi magnifique et atteint un sommet cathartique pendant la chanson-titre de ce disque qui fait la part belle aux ballades. Tout de même, la guitare électrique, qui s’invite souvent, ajoute une très agréable touche de rock à plusieurs morceaux. Voilà un album country qui a de quoi charmer les connaisseurs et les sceptiques! VM

De la tête au coeur, Suzie Villeneuve

Voilà un projet qui tombe à point. De la tête au cœur est en réalité la première partie d’un opus en deux temps pour Suzie Villeneuve. Dans ce premier mini-album, six pièces dont cinq chansons originales. L’artiste a repris le classique de Diane Juster, À ma manière. D’ailleurs, la grande Diane accompagne Suzie au piano sur cette réinterprétation qui va droit au cœur. On prédit un grand succès populaire à cette pièce qui n’a plus besoin de présentation. La touchante Lettre à mon ange vaut aussi une écoute active, tout comme Plus grand que moi d’ailleurs. Suzie Villeneuve a cosigné les titres de ce premier avec son réalisateur Guy Tourville, ce qui offre un travail très personnel et introspectif, appuyé par la présence apaisante des cordes du Quatuor esca. Voilà un album à mettre sur nos playlists hivernales. Ça réchauffe drôlement bien nos âmes déjà refroidies par ce mois de novembre. MB

Dopamine, Pierre-Hervé Goulet

Il y a longtemps que je n’ai pas ressenti le plaisir de la première écoute. Vous savez, ce moment où dès les premières notes, les premiers accords, on sait qu’on a mis dans le lecteur un disque qu’on gardera longtemps dans la liste d’écoute. Avec Dopamine de Pierre-Hervé Goulet, y a pas à se casser la tête. On n’a qu’à écouter. De la groove de basse virale sur Bercail à cette petite saveur suave sur Casse-toi pas la tête en passant par le ver d’oreille de Dopamine et Oiseau de malheur, tout dans cet album nous rend heureux. Il y a 11 titres sur ce quatrième opus de P-H. Et je crois bien qu’il est le plus achevé. Enfin, c’est mon opinion. Pierre-Hervé a travaillé avec Simon Kearney et Marc Chartain pour cet enregistrement lancé cette semaine au Verre Bouteille à Montréal et au Partoum à Québec. On connaît bien l’auteur pour son talent à manier les mots, mais on peut aussi apprécier son talent du compositeur qui met, à la suite des autres, des accords groovy à souhait. Je vous ai dit que j’adorais ce disque? Et bien, c’est fait maintenant. MB

Sugar Papi, Marshmello

Si vous n’avez pas eu votre dose de sucre à l’Halloween, voici de quoi vous mettre sous la dent. Les rythmes latins sont à l’honneur sur le nouvel album du populaire DJ américain. Pour sa première immersion dans cet univers, le producteur de musique a collaboré avec des artistes qui se sont démarqués aux Latin Music Awards 2023 (Lil Cake, Luisa Sonza, Anuel AA, Tiago PZK, Manuel Turizo, Farruko, etc.) pour ce disque à la fois festif et sentimental. Comme Bad Bunny plus tôt cet automne, il a mis la main sur la rappeuse portoricaine Young Miko avec qui il offre d’entrée de jeu l’accrocheuse Tempo. Les 11 chansons naviguent entre le trap, le reggaeton et le rap latin dans un enrobage plutôt minimaliste, mais toujours dansant. VM

Dear Vancouver / Cher Montréal, Jeremy Lachance

Il ne faut pas se fier aux apparences avec ce premier album solo de l’auteur-compositeur-interprète que certains connaissent peut-être pour son projet Grand Eugène. L’artiste, qui maitrise l’art de la chanson lente, signe lui-même les arrangements de ses 11 compositions folk qui s’enchainent de manière organique. Mais on est loin d’une esthétique DIY. On a affaire à un artisan minutieux qui, tout en préservant le côté intime et humble de son art, propose d’élégants arrangements de cordes et de somptueuses harmonies. Avec sa voix tout en retenue, le chanteur évoque des images familières puisées dans la poésie du quotidien, l’amour à distance et le vaste territoire canadien. Et ne vous laissez pas duper par des titres comme I can’t give you anything but love, le Québécois n’a pas perdu son français dans ses pérégrinations dont il semble garder un souvenir doux-amer. Une douceur enivrante enveloppe la nostalgie de ce musicien qui propose aussi des mélodies empreintes d’une joie délicate comme l’accrocheuse Daria. VM

Retrouvez nos suggestions d’octobre sur notre liste de lecture Spotify. Bonne écoute!

Danse Macabre, Duran Duran

Le groupe britannique lance un album-concept parfait pour l’Halloween! La formation intronisée au Rock & Roll Hall Of Fame l’an dernier offre des reprises thématiques de ses propres chansons (Secret Oktober, Nightboat, Love Voodoo) et d’autres empruntées à Billie Eilish, Talking Heads, The Rolling Stones et Siouxie and the Banshees. Oscillant entre le disco et une synthé-pop gothique, les chansons empruntent des déguisements tantôt inquiétants tantôt humoristiques. En plus de Victoria De Angelis (Maneskin) et Mr. Hudson, ce projet a rallié les anciens guitaristes de la formation Andy Taylor et Warren Cuccurullo qui jouent sur plusieurs morceaux, dont la chanson-titre de l’album. Cette dernière est une des trois nouvelles compositions originales proposées par Simon Le Bon et sa bande.

Avec la complicité de Nile Rodgers, ils déversent tout leur funk dans Black Moonlight, qui rappelle vaguement Thriller. L’album se termine avec Confession In The Afterlife, une pièce qui - comme Secret Oktober 31st - a plus sa place dans un stade que dans la trame sonore d’une soirée d’Halloween. Étrangement, tout cela se tient bien ensemble et permet d’apprécier les différentes facettes de Duran Duran : son côté dance-rock dynamique et son côté new wave modernisé et mis au service d’ambiances agréablement sinistres. VM

Set Your Pussy Free, NOBRO

Depuis qu’elles ont joué en première partie des Foos Fighters cet été, Les Shirley ont capté l’attention du public. Et on retrouve justement deux membres de ce trio féminin dans ce groupe de punk montréalais composé de Kathryn McCaughey (voix/basse), Karolane Carbonneau (guitares), Lisandre Bourdages (claviers/percussions) et Sarah Dion (batterie).

Réalisé par Dave Schiffman (PUP, Rage Against The Machine), leur premier album est habité par une fougue rafraichissante et des paroles accrocheuses. Leur esprit de révolte festif rappelle agréablement le mouvement riot grrrl. La chanteuse brille autant à la basse que derrière son micro, alors que la guitariste nous propose des riffs absolument excitants. Ce punk moderne a quelque chose de très séduisant avec son énergie contagieuse et ses mélodies entrainantes, presque familières. Elles rendent cet univers caustique moins abrasif qu’on pourrait s’y attendre et les percussions semblent inviter le public suivre les artistes aux commandes de cette révolution dansante. VM

Hackney Diamonds, The Rolling Stones

Il y a 18 ans que le groupe de rock britannique n’avait pas offert de nouvelles chansons et cette attente en aura valu la peine! Ce album contient plusieurs titres avec le potentiel de devenir des succès. Fraicheur et expérience se rencontrent dans ses 12 nouvelles compositions. Les mélodies sont séduisantes et les riffs de guitares de Keith Richards sont excitants. On le sent, comme Mick Jagger, totalement et authentiquement investi dans ce projet. Ils semblent être sur la même longueur d’onde et tous les ingrédients fusionnent de manière homogène pour donner aux chansons et aux auditeurs une impression de finitude. Tout est là et en parfaite harmonie: le groove, le rock, les émotions.

Lady Gaga est la seule invitée à prendre le micro; les autres sont plus discrets, mais tout aussi célèbres sinon plus. En plus de la chanteuse américaine, on retrouve Stevie Wonder au piano sur Sweet Sounds Of Heaven. Puis, c’est Elton John qui s’installe au clavier pour l’entrainante Get Close.

Plus loin, on a droit une petite dose de honky tonk et de country où le chanteur donne un twang agréable à sa voix. Pour Bite My head Off – dans laquelle Paul McCartney manie la basse –, Jagger adopte vaguement la fougue d’un chanteur punk. Richards a aussi l’occasion de prendre le micro pour Tell Me Straight. Enfin, on peut entendre Charlie Watts sur Mess It Up et Live by the Sword. Ces segments avaient été enregistrés avant son décès en 2021. VM