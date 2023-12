Nos suggestions littéraires du moment

Avec son plus récent livre, Triste tigre, Neige Sinno a remporté de nombreuses récompenses comme le prix Femina 2023. (ROBERT SKINNER/La Presse)

Triste tigre, Neige Sinno

Neige Sinno aurait pu écrire un roman à la forme assez classique ou encore un récit qui raconte l’inceste dont elle a été victime dans son enfance et son adolescence.

Or, l’écrivaine française, lauréate du prix Femina 2023, a toutefois décidé d’emmener ses lecteurs ailleurs. Entre les pages de Triste tigre, elle offre plutôt au public d’entrer dans la tête d’une victime d’inconduite sexuelle et de suivre ses pensées.

Il faut l’avouer, on ne sort pas indemne de sa lecture de Triste tigre. Mais on demeure profondément fasciné par la puissance et le courage de son autrice. Une femme qui utilise l’horreur qu’elle a vécue dans sa jeunesse afin de proposer une véritable réflexion sur les agressions sexuelles que subissent encore aujourd’hui trop d’enfants. Ici comme ailleurs.

En librairie.

Nos fleurs, Anaïs Barbeau-Lavalette et Mathilde Cinq-Mars, 96 pages. (Éditions Marchand de feuilles)

Nos fleurs, Anaïs Barbeau-Lavalette et Mathilde Cinq-Mars

Cinq ans après la parution du livre Nos héroïnes, Anaïs Barbeau-Lavalette et Mathilde Cinq-Mars refont équipe sur Nos fleurs.

Le magnifique ouvrage documentaire présente une quarantaine de fleurs qui poussent un peu partout au Québec. Entre ses pages, on découvre les richesses qui se trouvent sur nos bords de routes, dans nos forêts et nos jardins.

La plume poétique d’Anaïs Barbeau-Lavalette révèle ainsi la voix de l’épilobe, du mélilot, de l’iris ou encore du lichen. En quelques lignes bien documentées, l’autrice partage l’essence de ces plantes, leurs utilisations et des faits historiques.

Leurs pétales, boutons, feuilles, graines et racines prennent quant à eux doucement vie dans les dessins de Mathilde Cinq-Mars. L’illustratrice propose des personnages fascinants et uniques, d’une incroyable beauté.

Offert en librairie.

Jim, François Schuiten, 128 pages. (Éditions Rue de Sèvres)

Jim, François Schuiten

Difficile de ne pas verser un torrent de larmes devant la beauté des dessins de François Schuiten. Afin de prolonger momentanément la vie son Flat-Coated Retriever noir, décédé en janvier 2023, le bédéiste a saisi avec ses pinceaux et ses plumes le regard de son chien, chacun de ses poils, sa forte personnalité. Et surtout le vide qu’il a laissé après son grand départ.

Au fil des pages, l’artiste belge met brillamment le doigt sur l’incroyable connexion qui existe entre un animal de compagnie et son maître. Son livre rend ainsi hommage à ces relations exceptionnelles qui chamboulent le quotidien et qui sont, bien souvent, malheureusement trop courtes.

Offert en librairie.

Qimmik, Michel Jean, 224 pages. (Libre Expression)

Qimmik, Michel Jean

Toujours fort attendus, les livres de Michel Jean nous offrent des personnages auxquels on s’attache rapidement. Et Qimmik ne déroge pas à cela.

Après avoir abordé la question des pensionnats, puis de l’itinérance chez les autochtones, le romancier s’intéresse cette fois-ci au massacre des chiens de traineaux survenu au Nunavik, entre les années 50 et 70. Avec une grande sensibilité, l’auteur met en lumière les liens qu’entretenaient les Inuit avec leurs bêtes, mais aussi la colère et le sentiment d’impuissance qui les ont habités après leur disparition.

On plonge dans cette histoire difficile en se laissant porter par les paysages imposants que décrit Michel Jean. Entre les pages de Qimmik, le vent froid du Nord, sa faune comme sa flore prennent des allures grandioses. Face à l’horreur, c’est la beauté du territoire qui se déploie.

Offert en librairie.

Le reste grandit, Nana Quinn, 110 pages. (Éditions du Noroît)

Le reste grandit, Nana Quinn

Le sentiment de fin du monde qui nous happe après une rupture est comme un gouffre qui s’ouvre soudainement sous nos pieds. Comme un trou dans lequel résonne l’éternelle question « Vais-je m’en sortir? »

Avec Le reste grandit, Nana Quinn nous prouve que oui. Et la poète n’évoque pas ici de grandes scènes larmoyantes pour exprimer toute la peine qui accompagne le deuil d’une relation amoureuse. Seuls quelques mots lui suffisent.

À travers son ouvrage, qui prend des airs de journal intime, l’autrice nous rappelle que même les blessures à vif et les plaies béantes finissent un jour par cicatriser. Grâce à des paysages à couper le souffle et des poèmes volants, couchés sur quelques feuilles lignées.

Offert en librairie.

Le parfum de la baleine, Paul Ruban, 210 pages. (Flammarion Québec)

Le parfum de la baleine, Paul Ruban

Le parfum de la baleine saura combler les lecteurs en quête de soleil et d’évasion… ainsi que ceux qui aime regarder les choses en pleine face. Car les illusions paradisiaques du Nuevo Gran Palacio tombent rapidement dans le tour premier roman de Paul Ruban. L’auteur canadien nous invite ici en coulisses d’un tout-inclus alors qu’une baleine explose sur la plage bondée de vacanciers. L’odeur putride du cétacé saura mettre en lumière tant l’état du monde que les mensonges que se racontent nos protagonistes.

Un ouvrage à la fois délicieux et drôle. Un livre qui, sans être moralisateur, sait nous faire réfléchir tout en nous plongeant dans la beauté du Sud.

Offert en librairie.

Un choix d'amour, Valérie Forgues, 174 pages. (Erick Labbé/Le Soleil)

Un choix d’amour, Valérie Forgues

Avec Un choix d’amour, Valérie Forgues s’inscrit avec brio auprès de celles qui ont osé fouiller les questions de l’avortement et de la non-maternité.

Contrairement à certains, qui préfèrent se camper dans les extrêmes, l’autrice de Québec ne nie pas ici la réalité des parents comblés ou des artistes qui créent et s’accomplissent tout en ayant des enfants. Elle partage simplement la sienne. Sans se justifier.

Il faut beaucoup d’audace et de courage pour aborder de façon si intime ces sujets délicats, mais il faut aussi une grande sensibilité pour les explorer avec tendresse… Et un énorme talent pour les coucher sur papier avec tant de beauté.

Offert en librairie.

Autoportrait d'une autre, Élise Turcotte, 280 pages. (Alto)

Autoportrait d’une autre, Élise Turcotte

Élise Turcotte rend un magnifique hommage à sa tante, Denise Brosseau, dans Autoportrait d’une autre. Mais elle réussit surtout à mettre de l’avant les réseaux de racines qui nourrissent les créateurs et leurs œuvres. Et c’est ce qui fait toute la beauté de cet ouvrage.

À travers les 280 pages de son récit, on découvre le mystère — ou plutôt la magie — des liens qui ont tissé les artistes surréalistes ensemble. Des peintres et des poètes que Denise Brosseau a côtoyés, et ceux-là mêmes que l’écrivaine rencontrera à son tour, par hasard, au fil des ans.

Avec Autoportrait d’une autre, Élise Turcotte dessine une constellation de fragments : ceux qui lient une nièce et sa tante, le passé et le présent, l’art et la vie… par delà la mort, la folie et l’exil.

Offert en librairie.

Rose à l'île, Michel Rabagliati, 256 pages. (La Pastèque/COURTOISIE)

Rose à l’île, Michel Rabagliati

La parution de Rose à l’île apporte une bonne dose de soleil à l’approche de l’automne. Parce que l’odeur de l’air salin, le bruit des vagues et l’ambiance paisible de la nature nous happent dès qu’on ouvre la première page de l’ouvrage.

Avec ce «livre illustré» qui suit Paul à la maison, Michel Rabagliati s’éloigne de son style habituel et nous fait voyager directement sur l’Île Verte, dans le Bas-Saint-Laurent. Un site enchanteur qu’il a visité avec sa fille en 2017.

En plus d’aborder la mort de son père, sa relation avec sa fille ou encore son rapport à la popularité et à la création, le bédéiste nous charme avec des dessins d’une grande finesse. Des images qu’on se plaît à contempler de longues minutes… avant d’ajouter l’Île Verte à la liste de nos prochaines destinations voyage.

Offert en librairie.

Supercanon, Philippe Girard, 152 pages. (Erick Labbé/Le Soleil)

Supercanon, Philippe Girard

Après avoir consacré un ouvrage au grand et populaire Leonard Cohen, Philippe Girard nous offre aujourd’hui une bande dessinée sur un scientifique plutôt méconnu : Gerald Bull, un ingénieur ontarien qui a un beau jour glissé du côté sombre de la force.

Entre géopolitique, guerre, innovations dans le domaine de la balistique et autres sujets sérieux, l’auteur place surtout au cœur de son ouvrage l’humain. On aime particulièrement ici le regard fin de Philippe Girard qui nous fait voir un enfant brillant et rêveur qui s’est transformé en un homme – trop? – passionné.

Supercanon étonne ainsi par sa poésie et son humour savoureux. Mais il nous garde surtout captif grâce aux questions qu’il pose sur la notion de progrès, sur l’éthique scientifique, le besoin de réaliser ses rêves les plus fous ou encore l’importance de la famille.

Offert en librairie.

Osti d'pain blanc, Amélie Prévost, 84 pages. (l'Hexagone)

Osti d’pain blanc, Amélie Prévost

Ceux qui ont apprécié Kamikaze du vendredi seront heureux de retrouver la voix d’Amélie Prévost dans Osti d’pain blanc. Avec ce nouveau recueil, la poète explore son rapport à la nourriture.

Entre la saveur sucrée du maïs, les odeurs réconfortantes de la lasagne et le reflet luisant du bacon, on goûte ainsi à l’amertume de la pression sociale ou encore à l’oppressante image corporelle.

En plus de composer des scènes alléchantes, l’artiste de spoken word arrive à soulever des réflexions sur l’impact malsain de certaines tendances et autres comportements du quotidien.

Le tout, sans délaisser sa plume distincte qui ne néglige jamais l’humour avec une petite pointe d’acidité fort savoureuse.

Vraiment, il y a de quoi se régaler avec Osti d’pain blanc.

Offert en librairie.

C'est dans ta tête, Valérie Bidégaré, 240 pages. (Québec Amérique)

C’est dans ta tête, Valérie Bidégaré

C’est dans ta tête s’ouvre sur un puissant témoignage de l’autrice Valérie Bidégaré qui y raconte sa traversée dans le système de santé afin de recevoir un diagnostic d’endométriose. Mais l’essai est aussi marqué par des entretiens avec des professionnels de la santé.

Et c’est ce qui fait sa force.

Le livre de Valérie Bidégaré offre un juste milieu entre les histoires intimes qui incarnent le problème, soit la difficulté qu’ont les femmes à être écoutées et comprises dans le bureau du docteur, et les réponses des scientifiques.

En discutant avec des médecins, une historienne ou une anthropologue, l’ancienne journaliste lève le voile sur des mythes tenaces — et révoltants — qui habitent encore aujourd’hui le domaine médical et la société en général.

C’est dans ta tête est offert en librairie.

Tant pis pour les likes, Bach, 144 pages. (Nouvelle adresse)

Tant pis pour les likes, Bach

Être cyberdépendant, ce n’est pas seulement être enfermé dans un sous-sol nuit et jour, les yeux rivés sur ordinateur. C’est aussi passer des heures devant l’écran de son cellulaire, ressentir de l’anxiété dès qu’on perd de vue son téléphone, scroller sur les réseaux sociaux jusque’à ce que les algorithmes n’aient plus rien à nous offrir…

Avec Tant pis pour les likes, Bach nous offre de rigolotes petites vignettes de son quotidien et nous fait prendre un pas de recul face à notre relation avec les réseaux sociaux.

De quoi rire de nos travers tout en réfléchissant sur le pouvoir qu’on donne à nos écrans.

Offert en librairie.

Le silence et la colère, Pierre Lemaitre, 592 pages. (Éditions Calmann-Lévy)

Le silence et la colère, Pierre Lemaitre

C’est une vraie joie de retrouver la famille Pelletier dans ce nouveau roman de Pierre Lemaitre. Second tome de sa série sur les Trente Glorieuses, Le silence et la colère s’ancre quatre années après les événements du Grand monde.

Après avoir abordé la guerre d’Indochine, l’écrivain français s’intéresse cette fois-ci entre autres aux droits des femmes via la question de l’avortement et des conditions de travail. Le tout en replongeant ses lecteurs dans la vie de François, Hélène, Jean «dit Bouboule» ainsi que leurs parents, Louis et Angèle.

Avec sa plume savoureuse et son humour fin, Pierre Lemaitre nous offre encore une fois un fabuleux roman. Une brique de 592 pages qui se lit beaucoup trop rapidement. Déjà hâte à la suite!

Offert en librairie.

Quelqu'un a débranché la grosse pomme, Zovi, 128 pages. (Mécanique générale)

Quelqu’un a débranché la grosse pomme, Zovi

Avec cette première bande dessinée, l’illustratrice Zovi partage les grands changements qui ont eu lieu dans sa vie, entre 2020 et 2021 : son déménagement de la Chine vers les États-Unis en pleine pandémie, son mariage sur Skype, son nouvel emploi, etc.

«À boute» de la COVID-19? Je comprends, mais Quelqu’un a débranché la grosse pomme vaut le détour! Celle qui crée des dessins pour le métro de New York porte un regard intéressant et humain sur ce qui a marqué les États-Unis durant cette période. Le tout avec beaucoup d’humour.

Offert en librairie.