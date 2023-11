Les films à voir en ce moment

Je verrai toujours vos visage, Jeanne Herry

Peut-on tout pardonner? Jusqu’où peut aller la rédemption des criminels? Dans son troisième long métrage, la cinéaste française Jeanne Herry nous bouleverse profondément en présentant une fiction d’une véracité confondante sur la justice réparatrice.

Dans cette fiction, la réalisatrice nous offre deux trames narratives distinctes. La première suit un groupe de trois victimes (Grégoire, Nawelle et Sabine). Dans la deuxième, il est question du cheminement de Chloé, victime de viol incestueux de la part de son frère ainé. Dans les deux cas, la cinéaste démontre une maitrise sans faille d’un sujet pour le moins méconnu, et rarement mis de l’avant au cinéma. Les dialogues sont percutants, et les acteurs jouent avec une telle authenticité qu’on a l’impression de voir de véritables victimes d’infraction, même chose pour les détenus. Un des films marquants de l’automne.

Présenté au cinéma.

Je verrai toujours vos visages, bande-annonce

Priscilla, Sofia Coppola

Réduite à un rôle de soutien dans le drame biographique de Baz Luhrmann sorti en 2022, Priscilla Presley vole cette fois la vedette à son célèbre mari dans Priscilla, une œuvre intimiste signée Sofia Coppola. Inspiré de la biographie Elvis and Me, écrite par Priscilla Presley, le film se veut un récit sur les coulisses de la relation amoureuse inattendue entre une étudiante de 14 ans et la vedette du rock’n’roll, Elvis Presley.

Sofia Coppola est loin de nous montrer seulement les côtés toxiques de la relation entre les deux protagonistes. Le film nous montre la tendresse à leurs débuts, ainsi que les moments d’euphorie lors de l’arrivée de Priscilla dans le quotidien d’Elvis. Gagnante du prix de la meilleure actrice au dernier festival de la Mostra de Venise, Cailee Spaeny brille à l’écran. Son interprétation sobre, mais très convaincante de Priscilla Presley est impressionnante.

Présenté au cinéma.

Priscilla, bande-annonce

Anatomie d’une chute, Justine Triet

Vainqueur de la prestigieuse Palme d’or au dernier Festival de Cannes, le film raconte l’histoire de Sandra Voyter, Samuel Maleski et de leur fils malvoyant Daniel, âgé de 11 ans, qui vivent à la montagne. Un jour à la suite d’une promenade, Daniel retrouve le corps de son père tout près du chalet. Accident? Suicide? Meurtre? C’est le mystère total! L’enquête est ouverte et Sandra est inculpée de meurtre.

Habilement, le film nous plonge dans le doute. Non seulement par le mystère entourant la mort de Samuel, mais surtout par la manière dont Justine Triet raconte son histoire. Car comme un vrai procès, notre perception du crime change à mesure que nous apprenons de nouvelles informations...

Présenté au cinéma

Bande-annonce d'Anatomie d'une chute

Les jours heureux, Chloé Robichaud

Chloé Robichaud offre avec Les jours heureux un magnifique contraste entre une musique classique qui élève, et qui émeut, et une relation familiale toxique. En cultivant les nuances, la cinéaste met surtout en scène un fabuleux duo d’acteurs formé par Sophie Desmarais et Sylvain Marcel. Dans ce long métrage à la fois intimiste et grandiose, la charismatique Desmarais incarne une chef d’orchestre prometteuse, sous l’emprise de son père et gérant (Marcel), un homme manipulateur et narcissique.

Dans ce duel père-fille, Sylvain Marcel et Sophie Desmarais offrent de magnifiques prestations, parfois explosives, mais surtout faites de 1000 nuances.

Présenté au cinéma.

Les jours heureux

Testament, Denys Arcand

Controversé avant même sa sortie, le nouveau Denys Arcand était attendu de pied ferme. Cynique, le vétéran réalisateur? On pourrait le croire avec la brochette de stéréotypes qu’il nous sert dans Testament. Rémy Girard renoue ici avec le réalisateur du Déclin de l’empire américain et des Invasions barbares en se glissant dans la peau de Jean-Michel Bouchard, archiviste vieillissant et solitaire. Il n’attend plus rien de la vie, même qu’il contemple la mort avec un genre de soulagement. Le monsieur ne se reconnaît plus dans l’air du temps, il vit une sorte de crise existentielle.

On sent qu’à l’instar de son personnage principal, le cinéaste est songeur devant la plus jeune génération. Loin d’être subtil, le portrait absurde qu’il brosse des militants vingtenaires pourrait lui valoir l’étiquette de réactionnaire. Les raccourcis, qui deviennent vite agaçants dans un film réalisé avec aplomb, s’estompent quand le cinéaste met davantage ses énergies sur le cœur.

Présenté au cinéma

Testament

SOLO, Sophie Dupuis

Après les très réussis Chien de garde et Souterrain, la cinéaste Sophie Dupuis marque un grand coup avec SOLO, incursion flamboyante dans l’univers des drag queens. Le polyvalent Théodore Pellerin offre une prestation absolument brillante dans cette troisième collaboration avec la douée réalisatrice.

Le film explore les relations toxiques entre un talentueux jeune personnificateur féminin et sa mère, ainsi qu’un nouvel amoureux.

Au-delà du drame vécu par son personnage principal, SOLO offre une expérience cinématographique électrisante, à renfort de numéros de drag queens étincelants et d’une trame sonore truffée de succès d’ici et d’ailleurs.

Présenté au cinéma.

Mon crime, François Ozon

Difficile de trouver histoire judiciaire plus réjouissante que celle mise en scène par le prolifique François Ozon dans Mon crime. Portée avec brio par une distribution étoilée, cette comédie pétillante offre un savoureux retour dans les années 30, nourri par un féminisme assumé.

Avec un souci de légèreté et de joie qui n’étouffent pas l’engagement féministe ni la solidarité entre ces dames, François Ozon inscrit Mon crime dans la foulée de Huit femmes et Potiche.

Rebecca Marder et Nadia Tereszkiewicz — vue récemment dans Babysitter de Monia Chokri et sacrée meilleur espoir aux César 2023 pour Les Amandiers — brillent dans cette comédie aux dialogues jouissifs, qui ne donnent pas dans la facilité.

Offert en vidéo sur demande.

Les trois mousquetaires, Martin Bourboulon

En misant sur des scènes d’action haletantes et sur une distribution de premier choix, Martin Bourboulon revisite de fringante manière le classique Les trois mousquetaires avec D’Artagnan, premier chapitre d’un diptyque à compléter plus tard cette année.

Entouré des vedettes Romain Duris, Vincent Cassel, Louis Garrel ou Eva Green, le cinéaste offre un bon coup de jeunesse, d’humour et de crasse à une œuvre souvent dépeinte de manière plus polie.

Martin Bourboulon a tenu à tourner les bagarres en plans séquences, très près des acteurs, qui ont effectué leurs propres cascades.

Offert en vidéo sur demande.

Crépuscule pour un tueur, Raymond St-Jean

Il y a quelque chose d’à la fois fascinant et effrayant à se replonger dans l’histoire du meurtrier Donald Lavoie sous la lentille du cinéaste Raymond St-Jean. Dans Crépuscule pour un tueur, Éric Bruneau campe avec une précision nerveuse cet homme qui a assassiné de sang-froid une trentaine de personnes avant de devenir délateur.

En nous ramenant aux dernières années actives de Lavoie, le cinéaste propose une incursion dans un quotidien pas banal, indéniablement tendu. Il offre aussi un voyage dans le temps soigneusement orchestré, au tournant des années 80.

Offert en vidéo sur demande.

Le fils, Florian Zeller

Plus tôt cette année, les cinéphiles de la capitale ont dû se résigner à la patience avant de pouvoir visionner le nouveau film de Florian Zeller, Le fils (The Son), qui n’a finalement pas pris l’affiche sur nos écrans.

Sa sortie en vidéo sur demande nous donne l’occasion de revenir sur cette œuvre bouleversante, explorant l’impuissance de parents devant la maladie mentale de leur adolescent.

Cinéaste et dramaturge français prisé, Zeller adapte de nouveau l’une de ses pièces à succès, comme il l’avait fait avec Le père, récompensé de deux Oscars.

S’il renoue momentanément avec le vétéran Anthony Hopkins, c’est plutôt la prestation déchirante du polyvalent Hugh Jackman qui retient l’attention dans ce film crève-cœur.

L’Australien y campe un avocat new-yorkais qui mène une brillante carrière. Père d’un ado né d’un premier mariage, il a refait sa vie avec une femme plus jeune, qui vient d’avoir un bébé.

Ce bonheur sera chamboulé par le retour sous son toit de son premier garçon, atteint de troubles de santé mentale.

Florian Zeller ne ménage pas les sensibilités dans cette tragédie familiale, dans laquelle Hugh Jackman baisse sa garde et va loin dans l’exploration d’émotions à fleur de peau.

Offert en vidéo sur demande.

La cordonnière, François Bouvier

Avec La cordonnière, François Bouvier propose un mélodrame classique, mais très beau, bien épaulé d’une direction artistique soignée. À l’avant-scène d’une distribution où évoluent plusieurs visages connus, Rose-Marie Perreault incarne avec une présence envoûtante celle qui a été une pionnière à plus d’un égard.

En revisitant la série de romans de Pauline Gill, le film met en exergue l’histoire, inspirée de faits vécus, de Victoire Du Sault (Rose-Marie Perreault, Élise Guilbault), première femme à avoir exercé le métier de cordonnière au Québec, au milieu du XIXe siècle.

L’épopée romanesque de La cordonnière s’ancre toutefois surtout dans un triangle amoureux peu orthodoxe dans lequel cette femme moderne avant l’heure a tenu les commandes.

Offert en vidéo sur demande.

Le plongeur, Francis Leclerc

Phénomène littéraire signé Stéphane Larue, le roman Le plongeur a rallié les lecteurs avec sa description hyperréaliste de l’univers de la restauration, doublée du portrait plus grand que nature d’un jeune homme dépendant au jeu.

Francis Leclerc porte l’œuvre à l’écran avec beaucoup de bagout, mais un angle d’attaque plus propre et poli que l’impression laissée par le bouquin.

Avec le scénariste Éric K. Boulianne, le cinéaste offre une adaptation rythmée, fidèle à l’esprit du roman. Moins une couche de crasse et de honte, disons.

Offert en vidéo sur demande.

Chien blanc, Anaïs Barbeau-Lavalette

Adapté d’un roman de l’auteur français Romain Gary, qui s’est inspiré de sa propre expérience des tensions raciales aux États-Unis, le film Chien blanc de la Québécoise Anaïs Barbeau-Lavalette remet plusieurs questions en perspective à une époque où celles-ci sont encore malheureusement d’actualité.

Au lendemain de l’assassinat de Martin Luther King, une famille blanche recueille chez elle un chien abandonné qui se laisse apprivoiser par ses nouveaux maîtres. Ceux-ci se rendront néanmoins compte que la bête n’est pas douce envers tout le monde : elle a été dressée spécifiquement pour attaquer les Noirs.

Offert en vidéo sur demande.