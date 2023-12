Le centre de crise de Sherbrooke a trouvé son toit

La députée de Sherbrooke, Christine Labrie, en a fait l’annonce vendredi. « La maison qui accueillera bientôt le centre de crise en santé mentale a été achetée par les mandataires du projet, et cette nouvelle ressource devrait enfin ouvrir cet été! », peut-on lire dans sa publication sur les réseaux sociaux.

C’est le Partage Saint-François qui a acquis la maison récemment. « On est prêt », assure le directeur général de l’organisme communautaire, Sébastien Laberge. Or, il reste encore quelques étapes à franchir avant que le centre soit opérationnel, l’équipe d’intervenants étant toujours à pourvoir, admet-il.

Toute la région pourra bénéficier du centre de crise, précise Christine Labrie. Cette ressource bonifiera l’offre de service en santé mentale. « Ça donne une option de plus pour offrir un service d’hébergement à des personnes qui n’ont pas nécessairement besoin d’être hospitalisées, mais qui ne peuvent pas rester seules ou être prises en charge par leurs proches », explique la députée de Sherbrooke.

« Ça peut nous aider à diminuer le syndrome des portes tournantes qui est souvent dénoncé. » — Christine Labrie

L’Éclaircie se veut un endroit « accessible », « tranquille » et « chaleureux » avec un « couvre-feu » qui pourra accueillir jusqu’à huit personnes à la fois, toutes référées par des partenaires en santé mentale, souligne Sébastien Laberge.

Le centre de crise se veut aussi un endroit de « répits » et de « repos » pour les gens hébergés, souligne Sébastien Laberge. (La Tribune, Jean Roy/La Tribune, Jean Roy)

On y offrira de l’hébergement spécialisé et supervisé par des intervenants qui assureront un suivi psychosocial auprès des patients pour permettre la « désescalade de l’état de crise », explique-t-il. On parle d’un budget d’opération d’un peu moins d’un million de dollars chaque année, confirme Christine Labrie.

Le futur centre de crise vise notamment les personnes qui sont « moins enclines à aller chercher des services » et dont « la place n’est pas dans un hôpital », ajoute le directeur général du Partage Saint-François.

« Ce n’est pas un hôpital psychiatrique qu’on va ouvrir, pas du tout. » — Sébastien Laberge

Contrairement à un centre de jour, le centre de crise comme l’Éclaircie ne s’adresse pas précisément aux personnes en situation d’itinérance, précise-t-il. C’est plutôt en endroit pour desservir la population qui n’a pas de « problématique chronique » et qui ne vit pas dans la « grande pauvreté », poursuit-il. Et on ne parle pas d’une clientèle en psychose ou intoxiquée non plus, ajoute-t-il.

Une séance officielle d’information se tiendra d’ailleurs au Centre culturel et communautaire Françoise-Dunn le samedi 15 avril avec les partenaires du projet, dont le CIUSSS de l’Estrie-CHUS. Les citoyens sont invités à poser leur question concernant le projet qui pourrait susciter des préoccupations.

« Les avantages d’avoir une ressource comme ça en Estrie, il y a énormément de gens qui les voient déjà », lance Christine Labrie. La séance a notamment comme objectif de « démystifier comment va fonctionner la ressource » et ce que le centre va « apporter dans l’écosystème des services en santé mentale en Estrie », précise-t-elle.

« Il ne faut pas avoir peur de ça [un centre de crise] », renchérit Sébastien Laberge.

Fanny Croteau, la future intervenante responsable du centre de crise, Myriam Lafond, directrice générale du Centre de crise et de prévention du suicide du Haut-Richelieu-Rouville, et Annick Michaud, cheffe du département de psychiatrie du CIUSSS de l’Estrie, seront également sur place pour la rencontre.