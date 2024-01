Eau potable : MCI plaide une fois de plus pour le principe de précaution

Le lac Memphrémagog est le réservoir d'eau potable de 175 000 personnes. (Archives, La Tribune)

Le plan d’eau est le réservoir d’eau potable d’environ 175 000 personnes, dont à Magog et à Sherbrooke.

Le traitement de l’usine-pilote doit permettre de réduire la charge de PFAS et d’autres contaminants du lixiviat avant qu’il ne soit acheminé vers la station d’épuration des eaux de Montpelier.

L’organisme craint que ce projet ouvre la voie de nouveau à des rejets dans le lac Memphrémagog, alors qu’un moratoire prévoit qu’il est impossible de le faire jusqu’en 2026, les effluents étant plutôt envoyés à l’usine de Montpelier.

Les eaux de lixiviation ont été envoyées jusqu’en 2019 à l’usine d’épuration de Newport, qui rejetait l’eau qu’elle traite dans le bassin versant du Memphrémagog.

« Le principe de précaution, c’est le clou sur lequel on frappe depuis toujours », commente la présidente bénévole de MCI, Johanne Lavoie.

Dans l’étude, les taux mesurés à Magog et Sherbrooke sont établis à 0,45 et 3,54 nanogrammes par litre, en-deçà de la nouvelle proposition d’objectif de Santé Canada, chiffrée à 30 nanogrammes par litre.

« Les taux à Sherbrooke et Magog sont des taux ponctuels qui ont été mesurés en 2021. Ça faisait déjà deux ans qu’il n’y avait plus de lixiviat déversé dans le Memphrémagog. Il faut savoir qu’une goutte d’eau qui part de Newport, à la tête du lac, et qui se rend à Magog, ça prend environ deux ans pour se rendre. On prendrait des mesures aujourd’hui, ce serait peut-être différent », observe Mme Lavoie.

Elle rappelle que le traitement du lixiviat sera fait dans le cadre d’un projet expérimental.

Le lac Memphrémagog est situé en partie aux États-Unis. (Simon Rancourt, La Tribune)

« Ce sont des tests effectués par une entreprise privée pour le gouvernement; il y a seulement quelques PFAS qui sont identifiés dans l’eau, que l’on est capable d’identifier comme tels. Il y a plein de polluants émergents que l’on ne connaît pas encore et encore probablement plein de PFAS que l’on va découvrir. » Si l’eau répond aux normes du Vermont, elle va éventuellement retourner dans le lac Memphrémagog, s’inquiète Mme Lavoie.

La réaction des élus

La semaine dernière, la Table de concertation des élus du lac Memphrémagog a publié un communiqué où elle se dit inquiète qu’une fois le projet-pilote terminé, le traitement du lixiviat actuellement fait à Montpelier se fasse à Newport, dans le bassin versant du lac Memphrémagog.

« Nous craignons qu’au terme du moratoire en 2026, les autorités du Vermont jugent suffisante la démonstration d’innocuité du lixiviat traité par l’usine-pilote et qu’il puisse de nouveau être déversé dans notre bassin versant. Nous suivrons de près le choix de la technologie et les résultats de l’usine-pilote afin de nous assurer qu’elle couvre le plus large éventail de contaminants possibles. Dans un monde idéal, nous souhaiterions que le moratoire devienne permanent », a alors commenté par voie de communiqué le député d’Orford, Gilles Bélanger, également porte-parole de la Table de concertation des élus du lac Memphrémagog.

Peu avant cette rencontre, M. Bélanger estimait que le prétexte de précaution n’était pas suffisant pour aller en appel de la décision.

De son côté, MCI appuie le groupe américain Don’t Undermine Memphrémagog’s Purity (DUMP), qui a porté en appel la décision le 20 janvier dernier.

Les préoccupations soulevées par la Table répètent celles soulevées par MCI, note Mme Lavoie.

« Je salue qu’il y ait quelque chose qui sorte de là, mais on ne connaît pas ses objectifs… » déplore-t-elle en notant qu’on connaît de mieux en mieux les risques associés aux PFAS.

« Saisissez cette opportunité incroyable qui vous est donnée de démontrer votre leadership, de démontrer que vous êtes les vrais gardiens de l’eau. Fixez-vous un objectif, faites un plan, agissez », lance Mme Lavoie à l’intention des élus et du ministère de l’Environnement.

La Table est composée de représentants politiques de la Ville de Sherbrooke, de la Ville de Magog, de la MRC de Memphrémagog, des circonscriptions provinciales d’Orford et de Sherbrooke, ainsi que des circonscriptions fédérales de Compton-Stanstead, Sherbrooke et Brome-Missisquoi.

Lors du dernier conseil municipal, la mairesse de Sherbrooke Évelyne Beaudin a appelé le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements

climatiques, de la Faune et des Parcs du Québec à « mettre son expertise au service de ce dossier-là ».

« On veut que le ministère de l’Environnement se mette, non seulement le nez, mais les deux mains dans le dossier de Coventry », a-t-elle partagé en séance publique, en saluant du même coup le travail de cohésion « exemplaire » de ce côté-ci de la frontière.

- Avec la collaboration de Rémi Léonard