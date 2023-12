La demanderesse réclame au total 1,45 million $ en dommages pour les souffrances et le décès de Mme Meunier ainsi que pour la détresse psychologique qu’elle a elle-même vécue pendant une semaine. (Archives Le Soleil, Pascal Ratthé/Archives Le Soleil, Pascal Ratthé)

Dans une requête introductive d’instance déposée le 20 décembre en Cour supérieure, Nancy Lamarre, une résidente de Sainte-Croix de Lotbinière, soutient que sa mère a vécu des souffrances physiques et psychologiques telles que ses droits ont été violés lors de son hospitalisation à l’hôpital de l’Enfant-Jésus.

En décembre 2019, Micheline Meunier, 84 ans, demeure depuis plusieurs années seule, dans un logement adapté de Charlesbourg. La dame est sourde et muette depuis sa naissance. Elle s’exprime grâce au langage des signes.

L’octogénaire porte au poignet un bracelet avec un bouton panique. En cas de problème, la dame doit appuyer sur le bouton et le système compose automatiquement des numéros d’urgence préalablement enregistrés.

Le jour de Noël, Mme Meunier fait une chute dans son logement et ne sera jamais capable de se relever par elle-même.

Pour une raison qui, selon la famille, n’a jamais été établie, le bouton panique ne se déclenche pas et aucun secours n’est appelé.

Plusieurs résidents et employés de l’immeuble sont absents en raison du congé de Noël.

Micheline Meunier va passer presque six jours étendue sur le plancher de son logement, sans manger ni boire.

Dans la nuit du 30 au 31 décembre, inquiète de n’avoir pas de nouvelles de sa mère, Nancy Lamarre se présente à l’immeuble. Elle n’a pas accès au logement.

Ce sont les policiers qui réussiront à entrer et trouvent Mme Meunier «dans un état de détresse important», peut-on lire dans la requête. «Micheline hurlait de douleur lorsque les policiers et ambulanciers se sont présentés sur place», ajoute-t-on.

Micheline Meunier est conduite à l’urgence de l’hôpital de l’Enfant-Jésus, une entité du CHU..

Une plaie et de la peau nécrosée

Nancy Lamarre informe le personnel que sa mère réclame de l'eau et de la nourriture et se plaint d’une douleur forte aux fesses. Aucun interprète en langage des signes n’est présent à l’hôpital. Selon la requête, il n'y en aura jamais durant toute l'hospitalisation de Mme Meunier.

Selon la requête, le personnel de l’urgence ignore les propos de la fille de la patiente et procède aux examens généraux de la dame âgée. On lui donne de la morphine.

Quelques heures plus tard, un médecin découvre une grosse plaie sur la fesse gauche de la dame. Une partie de la peau est nécrosée, selon les notes médicales déposées au dossier de cour.

Un autre médecin explique à Nancy Lamarre qu’une chirurgie plastique importante serait requise et que sa mère devra être en convalescence durant plusieurs mois. Selon Mme Lamarre, ce médecin aurait tenté de la dissuader de faire la chirurgie «compte tenu du peu de disponibilité à l’hôpital et du rétablissement très long et coûteux qui serait requis», allègue la demanderesse dans la requête.

Le médecin demande aussi à Nancy Lamarre si sa mère doit être réanimée en cas d’aggravation de sa situation, si la dame âgée a «toujours le goût de vivre». La demanderesse dit avoir subi un choc émotif important en entendant ces propos. Elle dit avoir insisté pour que les meilleurs soins possibles soient accordés à sa mère.

Le 1er janvier 2020, Micheline Meunier est transférée aux soins intensifs après la découverte d’un petit hématome (épanchement de sang sous la peau) dans sa plaie.

Nancy Lamarre dit avoir alors constaté que les mains de sa mère sont attachées à son lit parce que la patiente a retiré ses tubes respiratoires à plusieurs reprises. Mme Meunier était alors privée de son seul moyen de communication, souligne sa fille. Les mains de la patiente seront ensuite libérées.

La patiente est dans un état qui semble plus stable durant les deux journées suivantes. Les infirmières notent toutefois que la situation demeure précaire. Du sang est vu dans les selles de la patiente.

Le 3 janvier, Mme Meunier est transférée au 5e étage de l’hôpital contre la volonté de sa fille, qui souhaitait voir sa mère se rétablir davantage avant de quitter les soins intensifs.

Le 6 janvier 2020, Nancy Lamarre constate que sa mère souffre et hurle de douleur. À ce moment, la dame âgée aurait aussi eu des problèmes respiratoires.

Nancy Lamarre dit avoir demandé que sa mère soit transférée à un autre hôpital. Elle aurait aussi contacté la direction de l’hôpital pour que sa mère soit ramenée aux soins intensifs. Ses demandes auraient été refusées.

Mme Lamarre revient voir sa mère le 7 janvier. La petite-fille de la patiente filme une vidéo qui montre, selon la requête, que l’octogénaire «était clairement dans un état de détresse importante», soutient la demanderesse.

Le 8 janvier, les médecins demandent à Mme Lamarre de se présenter à l’urgence de l’Enfant-Jésus. On lui annonce que sa mère est décédée à 4h du matin, apparemment de manière soudaine.

La dame âgée aurait dit à l’infirmière de nuit qu’elle souffrait de douleurs intenses au ventre.

Hémorragie massive

Selon la requête, l’autopsie révélera que Micheline Meunier est décédée des suites d’une hémorragie massive. La demanderesse fait un lien direct avec la plaie à la fesse de la patiente, une plaie découverte plusieurs heures après l’arrivée de l’octogénaire et pour laquelle aucune chirurgie n’avait encore été tentée, allègue-t-on.

Nancy Lamarre déplore «le peu de services prodigués» à sa mère par le personnel de l’hôpital et un grand manque de communication. Elle reproche également à deux médecins à l’urgence de ne pas avoir déployé les efforts nécessaires pour correctement identifier les problèmes et soigner la plaie de l’octogénaire.

La demanderesse réclame au total 1,45 million $ en dommages pour les souffrances et le décès de Mme Meunier ainsi que pour la détresse psychologique qu’elle a elle-même vécue pendant une semaine.