Halte à la construction pour préserver l’eau à Sutton

«C’est une décision difficile à prendre, mais ce serait irraisonnable d’aller de l’avant avec du surdéveloppement tout en sachant qu’on peut manquer d’eau, a commenté le maire Robert Benoît. On ne peut pas risquer de se retrouver comme d’autres municipalités qui se sont retrouvées dans cette situation. Faire autrement, ça serait d’aller à l’encontre du principe de précaution.»

Ainsi, la construction ne sera pas interdite, mais tout de même limitée. La municipalité adressera d’ailleurs une demande à la MRC de Brome-Missisquoi dans le cadre de la refonte de son schéma d’aménagement pour que le développement résidentiel soit limité dans certains secteurs stratégiques afin de préserver l’or bleu.

«On souhaiterait que chaque terrain accueille une résidence et limiter le morcellement des lots», illustre M. Benoît, qui précise qu’il y aura tout de même de la construction à Sutton, dans le secteur du village.

Problématique de longue date

La problématique d’approvisionnement en eau potable à Sutton n’est pas un phénomène nouveau, alors qu’une douzaine d’études sur le sujet ont été réalisées depuis 1975.

Or, elle est devenue un enjeu de plus en plus préoccupant, alors que les périodes de canicule en été assèchent les réserves de la municipalité et peuvent freiner son développement, en plus de réduire la qualité de vie des citoyens et d'augmenter les risques en sécurité incendie sur le territoire.

Déjà, au moment d’annoncer sa candidature aux élections, M. Benoît avait fait part de son intention de se pencher sur la situation en priorité, lui qui souhaitait d’ailleurs contribuer à faire de Sutton l’un des lieux les mieux préparés face aux conséquences des changements climatiques d’ici les trente prochaines années.

Une fois élu, le nouveau maire avait tôt fait de poser un geste dans le sens de sa promesse, avec la création, en décembre 2021, d’un comité chargé de voir à la pérennité de l’eau potable de la municipalité, comité au sein duquel trois hydrogéologues ont d’ailleurs siégé, en plus de deux élus et d’un citoyen.

La demande supplante l’offre

Il faut savoir que Sutton dispose de deux réseaux d’aqueduc distincts, à savoir celui du secteur de la Montagne, qui dessert quelque 3700 citoyens grâce à des eaux de surface, et celui du secteur Village, qui alimente environ 1500 personnes grâce à la nappe phréatique.

«Le réseau du village va relativement bien, indique le directeur général Pascal Smith. On a une marge qui nous permettrait de bâtir environ 400 nouvelles résidences pouvant être approvisionnées en eau potable.»

Ce n’est toutefois pas le cas dans le réseau de la montagne, qui est aux prises avec un manque d’eau récurrent à au moins deux reprises chaque année, soit à la fin mars et en juillet. Déjà, la ressource est insuffisante pour répondre à la demande, qui augmente historiquement en été alors qu’elle coïncide avec la période de plus faible hydraulicité.

La demande pour de nouveaux logements représente actuellement 800 portes dans le secteur montagne, où la marge de manoeuvre est inexistante, et 200 autres dans le village.

L’idéal serait de mailler les deux réseaux d’aqueduc, un processus qui pourrait toutefois coûter à la Ville 15 millions de dollars, peut-être même plus.

Une dépense que Sutton ne peut pas engendrer dans l’immédiat. «Ça aurait pour effet de doubler la dette, on ne peut pas faire ça, même en projetant la construction de 400 maisons, relativise M. Smith. Ce n’est pas viable d’un point de vue financier.»

Certes, si elle allait de l’avant, Sutton pourrait bénéficier de subventions de la part des deux autres paliers de gouvernement, mais elle préfère soupeser ses autres options avant de trancher, en décembre prochain, sur les moyens à prendre.

À la recherche d’autres sources

Ainsi, la municipalité a mandaté mercredi, dans le cadre de la séance régulière du conseil municipal, une firme qui sera responsable de réaliser des essais de pompage à longue durée sur le puits Academy afin d’en mesurer la capacité réelle, le tout pour environ 47 000$.

Les essais débuteront en mai seront répartis sur une période de trois mois qui comprendront la sécheresse estivale.

Par ailleurs, le programme d’économie d’eau pour les citoyens sera maintenu et bonifié.

Il existe par ailleurs différentes hypothèses selon lesquelles il y aurait d’autres sources et nappes phréatiques où Sutton pourrait aller puiser son eau sans avoir à lier ses deux réseaux d’aqueduc. Des études géologiques et hydrologiques auront donc lieu en ce sens cet été. «On a parlé avec des experts et ils sont convaincus qu’il y a de l’eau quelque part; il faut juste la trouver», souligne M. Benoît.

