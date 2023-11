La belle-mère de la fillette de Granby porte sa cause en appel

L’avis d’appel a été déposé en fin de journée lundi, à Québec.

Le 9 décembre dernier, après des délibérations qui auront duré un peu moins de cinq heures, le jury l’avait déclarée coupable de meurtre au second degré et de séquestration de la fillette de 7 ans. Le 17 décembre, le juge Louis Dionne l’avait ensuite condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 13 ans.

Me Alexandre Biron et Me Pénélope Provencher, les avocats de la femme de 38 ans, soutiennent que le juge a commis des erreurs en matière de droit lors du procès et des directives finales livrées aux jurés. Dans cet avis d’appel, on fait référence à des messages textes saisis dans le cellulaire de l’accusée qui auraient dû être exclus, alléguant qu’il y a eu une violation de ses droits. Il y est question aussi de la requête en arrêt des procédures de la défense qui a été rejetée. Celle-ci portait entre autres sur la conduite de la Couronne en lien avec le témoignage d’un expert. Or, les motifs de cette décision du juge n’auraient toujours pas été transmis à la défense. Ils invoquent également un manque d’équité et des points de droit qui n’ont pas été appliqués correctement au niveau de la preuve. Ils demandent donc d’ordonner la tenue d’un nouveau procès ou un arrêt des procédures.

On se rappelle que dans ce drame ayant bouleversé tout le Québec, la fillette avait été ligotée avec du ruban adhésif après avoir tenté de s’enfuir de la maison familiale. Au cours de la nuit du 28 au 29 avril 2019, le père avait été le premier à appliquer le ruban pendant que la belle-mère lui tenait les jambes. Au matin, alors que le père était parti travailler, la belle-mère avait rajouté du ruban adhésif de la tête aux pieds et autour du thorax. Elle l’avait ensuite texté pour lui dire qu’elle l’avait attachée «ben comme il faut». Vers 11 h 30, le corps inanimé de la fillette avait été découvert dans sa chambre.

Dans le cadre du procès, l’accusée avait admis avoir ajouté des couches de ruban adhésif sur l’enfant tout en affirmant n’avoir jamais eu l’intention de tuer l’enfant. Son objectif était, semble-t-il, de l’empêcher de se sauver en attendant son rendez-vous avec une pédopsychiatre et pour éviter que des meubles ne tombent sur elle. À plusieurs reprises, elle avait mentionné n’avoir jamais pensé que c’était dangereux. «Je n’ai jamais pensé qu’elle allait mourir», avait-elle déclaré en sanglotant.

Le père a pour sa part été condamné à une peine de quatre ans de pénitencier après avoir plaidé coupable à une accusation de séquestration.

Jointe au sujet de cet appel, la grand-mère paternelle de la fillette était évidemment très déçue. «Encore du niaisage pour étirer la sauce! On savait qu’il y aurait une demande d’appel, on avait été informé par les procureurs de la Couronne, on espère juste que ça passe pas. C’est certain qu’on a de la frustration, on trouve ça aberrant que l’autre [le père de l’enfant] ait eu juste quatre ans, et qu’elle, avec tout ce qu’elle a fait, elle aille en appel. Mettons qu’à sa place, on se garderait une petite gêne. Et ces histoires de regrets, je n’ai pas la moindre sympathie pour ça et je n’y crois pas. Lui non plus n’a mentionné aucun regret, c’est du je-m’en-foutisme. Pensez avant d’agir et ça va aller mieux», a-t-elle déclaré.

Et surtout, elle déplore que la DPJ lui empêche toujours de voir son petit-fils [également frère de la fillette] alors qu’il est présentement dans une famille d’accueil. Dans le cas de la fillette, on sait que c’est elle qui s’en était occupé pendant les premières années de sa vie [entre 2012 et 2015] avant que la DPJ ne décide de la retourner chez son père et lui interdise tout droit de visite.

Selon la grand-mère, un jugement rendu en janvier 2021 lui avait autorisé des droits de visite avec le petit garçon. Or, cette décision aurait été renversée le 6 janvier 2022, soit la veille de la sentence de quatre ans imposée au père. «On y dit que la grand-mère n’a pas d’affaire dans la vie du petit garçon et que pour le père, quatre ans sans le voir, c’est trop long. Malgré tout ce qu’il a fait, il pourra avoir des contacts avec son fils en prison. À quoi a servi la Commission Laurent? Il n’y a aucun changement de mentalités», a-t-elle mentionné avec tristesse.

On sait que le gouvernement Legault a créé une commission pour analyser le régime de protection de l’enfance, présidée par Régine Laurent. Une enquête du coroner, qui sera présidée par Me Géhane Kamel, doit également avoir lieu à une date qui reste à être déterminée.

