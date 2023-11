Fillette de Granby: pas de libération conditionnelle avant 13 ans pour la belle-mère

Après avoir écouté les plaidoiries des avocats à ce sujet, le juge Louis Dionne a finalement tranché en fin de journée vendredi. Conscient que cette affaire a fait couler beaucoup d’encre, il a rappelé d’entrée de jeu qu’il ne faut pas non plus verser dans la vindicte populaire et la vengeance. La peine doit être individualisée et refléter la culpabilité morale de la femme de 38 ans.

En ce sens, il a déclaré: «Le comportement de l’accusée dépasse l’entendement. La méthode utilisée pour corriger l’enfant ce jour-là demeure tout à fait incompréhensible, inexpliquée et inexplicable. Le crime est insensé et relève d’un acte odieux, quand on pense à ce que la victime a pu vivre durant toutes ces heures.»

Tout en rappelant que la protection des enfants est l’une des valeurs les plus fondamentales de la société canadienne, il a priorisé les principes de dénonciation et de dissuasion.

Puisqu’il estime que les facteurs aggravants excèdent les facteurs atténuants mais qu’en même temps, il faut tenir compte de la réinsertion sociale et du principe de modération, il a décidé qu’elle serait éligible à une libération dans 13 ans.

Me Alexandre Biron à la défense avait suggéré le minimum de 10 ans alors que Me Claude Robitaille à la Couronne avait plutôt demandé que la période d’admissibilité se situe entre 15 et 18 ans.

Avant que les avocats ne commencent à plaider plus tôt dans la journée, des membres de la famille de la fillette ont été invités à s’exprimer sur les conséquences de ce drame dans leur vie. C’est le cas de la mère biologique de la petite qui, pour la première fois depuis le début du procès, s’est adressée au tribunal. «Au moins, en ce moment, elle ne souffre plus; cette phrase je me la répète à tous les matins quand je me lève et à tous les soirs», a-t-elle déclaré.

Toute petite et menue, cette mère de quatre enfants a précisé: «On ne s’attend pas à mettre un enfant au monde pour le perdre par la suite dans une tragédie comme ça. […] Avec tout ce qui s’est passé, après le décès de ma fille, la blessure est encore vive et douloureuse. Je vis au jour le jour même si j’ai l’impression de toujours tourner en rond, de revivre la même situation.»

Elle a aussi avoué: «Même si c’est pas de ma faute, je me le pardonne pas malgré tout ce que j’ai essayé pour pas que ça arrive. Je trouve cela dommage envers mon garçon, je l’ai vu mon jeune garçon après le décès de ma fille, j’ai tellement rechuté. J’ai tellement eu de flashbacks, et encore vécu plus d’émotions.»

Selon elle, il n’y a pas une seule nuit où elle réussit à dormir plus de trois heures, même si elle prend des antidépresseurs. Elle a toujours des flashbacks. «Avec tout ce que j’ai vu et tout ce qui s’est passé, je ne peux pas me permettre d’être heureuse, je ne me le permets pas. Lorsque ma fille est partie, je me suis perdue et je ne me suis jamais retrouvée», a-t-elle dit en pleurant.

Une lettre qu’elle a écrite à l’attention de la belle-mère a aussi été remise à cette dernière tout de suite après. Elle n’a pas été admise en preuve par contre ni même lue en cour.

La grand-mère paternelle s’est également adressée au tribunal. Il s’agit d’un événement vécu très difficilement dans sa famille. «Oui par ses actes, elle a détruit la vie d’une petite fille innocente et aimée de toute sa famille», a-t-elle mentionné.

Depuis, son conjoint (le grand-père de l’enfant) et elle sont confrontés à de nombreuses nuits blanches. «Nous avons été déchirés lorsque nous l’avons vue mourante dans son lit d’hôpital le 29 et 30 avril: d’une petite fille vivante, espiègle, pleine de vie et bien en chair, à une petite fille squelettique et maigre comme ça se peut pas… Ça frappe!»

Elle a parlé de l’impact du drame sur toute la famille mais aussi sur les sœurs de la fillette et surtout, son petit frère. «Il a tout vu, tout entendu, il a vécu un traumatisme énorme et il restera marqué à vie.»

La grand-mère ne comprend pas pourquoi la fillette n’a pas été ramenée chez elle si la belle-mère n’en pouvait plus. «Je l’avais demandé à la cour. Pourquoi tant d’acharnement sur cet enfant? Si elle volait de la nourriture et se sauvait, c’était des appels à l’aide, à la détresse. Elle était en mode survie», a-t-elle ajouté.

«Ce que cette femme a fait est inacceptable et inconcevable. Nous ne comprendrons jamais. Justice est faite, elle a été déclarée coupable sur toute la ligne. Maintenant il faut que vous décidiez de la sentence»,a-t-elle ensuite demandé au juge.

Enfin, Me Claude Robitaille a pour sa part lu une lettre écrite par la tante de la victime. «Il faut passer un message à toute la population. Ça ne se fait pas de toucher un enfant, de lui faire mal. [...] Dans ce cas-ci, elle est morte et c’est inacceptable. La population entière ne comprend pas. Imaginez pour nous, la famille? [...] Ici, il ne s’agit pas seulement d’une personne qui a commis un crime, mais d’une indignation populaire. Ce n’est pas quelqu’un qui a tiré sur une autre. C’est bien pire que ça. Un enfant a payé de sa vie et de sa chair pour démontrer aux gens qu’on ne touche pas à un enfant.»

La défense a quant à elle remis six lettres d’appui à l’accusée écrites par ses proches mais elles font l’objet d’un scellé.

Dans sa plaidoirie, Me Robitaille a insisté sur le caractère de l’accusée, sur l’animosité qu’elle avait envers l’enfant tel que révélé par des messages textes et sur ses conditions de vie, alors qu’elle était souvent enfermée dans sa chambre.

Il a rappelé que le continuum des gestes s’était étiré sur une longue période de temps. Elle aurait eu l’occasion de réfléchir alors que sa seule alternative avait été d’en rajouter une couche et ce, sans faire de jeu de mots.

Il a plaidé la gravité entourant les circonstances de l’infraction: une fillette de 7 ans est morte en avril 2019, asphyxiée. Nue, elle avait été recouverte de ruban adhésif, d’une camisole de force et d’une tuque aux jambes et maintenue immobilisée une nuit entière sur un plancher. Selon lui, il faut penser à la détresse psychologique et physique que l’enfant a dû vivre, à son angoisse, son anxiété, alors que la porte de sa chambre était fermée.

«C’est atroce pour un adulte mais encore plus pour un enfant», a-t-il plaidé, en rappelant que c’était une petite fille vulnérable qui avait besoin de soins.

Voici la chemise utilisée comme camisole de force.

Les meubles de la chambre de l’enfant ont servi de barricades pour bloquer l’accès à la fenêtre.

On voit ici l’amas de ruban, souvent comparé à une carapace, qui entourait la fillette et qui a été retrouvé dans la chambre.

Un autre facteur aggravant est que la belle-mère était une figure maternelle pour l’enfant et que cette dernière avait confiance en elle. Il a fait référence à Guy Turcotte, dont la peine obtenue pour le meurtre de ses deux enfants a été la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 17 ans.

L’avocat de la défense, Me Alexandre Biron, affirme quant à lui que le cas de la belle-mère est loin de celui de Guy Turcotte,

Il a plutôt parlé des facteurs atténuants comme l’absence du risque de récidive, de son absence d’antécédents judiciaires, du soutien qu’elle bénéficie de sa famille et de ses proches, de ses remords et de ses regrets.

Il a rappelé que son fils l’avait décrite comme un modèle pour lui, que le père de la fillette avait affirmé pour sa part qu’elle n’était pas comme ça et que des fils avaient dû se toucher.

Quant aux fameux messages textes, Me Biron les a qualifiés comme étant «out of character» et qu’ils ont été obtenus en violation des droits de sa cliente. Il a demandé que la réparation pour le préjudice soit proportionnelle à l’importance qu’a prise cette preuve.

Selon lui, il s’agissait là d’une série d’événements qui ont culminé et que sa cliente était mal outillée pour faire face à la situation.

Il a également parlé de l’impact de la médiatisation sur sa cliente.

Rappelons que le père de la fillette a pour sa part plaidé coupable cette semaine à l’accusation de l’avoir séquestrée, ce qui évite ainsi la tenue d’un procès devant jury qui devait commencer le 10 janvier. Il y a eu un arrêt conditionnel des procédures sur le chef de négligence criminelle causant la mort. Les plaidoiries sur la peine qui lui sera imposée auront lieu au début du mois de janvier.

