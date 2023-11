La belle-mère de Granby coupable de meurtre au second degré et de séquestration

C’est en ces termes et surtout avec beaucoup d’émotion que Me Jean-Sébastien Bussières à la Couronne a accueilli le verdict de culpabilité rendu jeudi contre la belle-mère de la fillette de Granby.

Sur le coup de 15h45, soit un peu moins de 5 heures après que le jury ait commencé ses délibérations, le verdict tant attendu est en effet tombé. La femme de 38 ans a été déclarée coupable de meurtre non prémédité et de séquestration en lien avec les événements du 21 avril 2019.

L’accusée a pour sa part encaissé le choc avec un léger recul de la tête, mais sans plus. Plus tard, on l’a par contre entendue pleurer à chaudes larmes dans le bloc cellulaire.

Dans la salle d’audiences, qui était pleine pour l’occasion, la tension était palpable. Parmi les personnes présentes, il y avait notamment la grand-mère de la fillette qui a assisté à toutes les audiences depuis le début de ce procès. D’emblée, elle s’est exclamée que c’était le plus beau cadeau de Noël qu’elle pouvait demander. «La pression a relâché et c’est le bonheur total! [...] Je connaissais la victime, naturellement, mais je ne connaissais pas l’histoire. Je voulais la savoir, comment ça s’est passé, qui est impliqué. J’ai vécu beaucoup d’émotion, mais je suis capable de me contrôler. Le bout le plus terrible a été l’appel 911 pour moi.»

Elle espère d’ailleurs qu’une sentence exemplaire de prison sera imposée à la femme en faisant référence à sa période d’admissibilité à une libération conditionnelle. «25 ans minimum! La petite a été séquestrée, maganée et il y a eu de l’acharnement. Je demande une sentence exemplaire. Ce n’est pas correct de martyriser un enfant. Souvent les enfants sont oubliés dans tout ça.»

La belle-mère sera donc condamnée à la prison à vie. Comme le veut la loi en pareilles circonstances, le juge Louis Dionne a pris soin de demander au jury s’il souhaitait émettre une recommandation sur la période d’admissibilité à une libération conditionnelle, qui est d’un minimum de dix ans, mais il a préféré ne pas émettre de recommandations.

Il s’agit sans aucun doute d’un des verdicts les plus rapides pour un procès qui se sera étiré sur deux mois à Trois-Rivières. Clairement, le jury n’a pas cru l’accusée lorsqu’elle avait affirmé n’avoir jamais eu l’intention de tuer l’enfant. Elle avait admis l’avoir enroulée dans du ruban adhésif à deux reprises, mais pour sa sécurité uniquement. Son objectif était, semble-t-il, de l’empêcher de se sauver en attendant son rendez-vous avec une pédopsychiatre et pour éviter que des meubles ne tombent sur elle.

À plusieurs reprises, elle avait mentionné n’avoir jamais pensé que c’était dangereux. «Je n’ai jamais pensé qu’elle allait mourir», avait-elle déclaré en sanglotant.

On sait que lors de ses directives, le juge Louis Dionne avait invité le jury à se poser quatre questions en ce qui a trait à l’accusation de meurtre au second degré: A-t-elle causé la mort de l’enfant? A-t-elle causé la mort par une fin illégale comme, par exemple, la séquestration? A-t-elle causé la mort au moyen d’un acte dangereux, plus précisément l’utilisation du ruban?

Et enfin la dernière: Savait-elle que l’acte dangereux causerait probablement la mort? À ce sujet, le juge avait précisé que cela signifie qu’il faut avoir une conscience probable que des conséquences pourraient en résulter.

Et le jury a conclu qu’elle savait que l’acte pourrait probablement causer la mort, ce qui explique le verdict de culpabilité sur cette accusation la plus grave. Dans le cas contraire, si la réponse avait été non à cette question, elle aurait été déclarée coupable d’homicide involontaire.

Dans sa plaidoirie, Me Jean-Sébastien Bussières avait d’ailleurs insisté sur le fait que l’accusée avait développé une aversion telle envers la fillette de 7 ans qu’elle ne se serait pas souciée de sa mort le 29 avril 2019.

Il avait notamment posé cette question au jury: «À la base, est-ce qu’apposer des couches de ruban de déménagement, pas du petit scotch tape, non non, du ruban de 5 cm, donc apposer des couches de ruban et le faire passer par-dessus la tête et les cheveux et en mettre dans le visage, est-ce que ça constitue un danger de nature à causer probable la mort d’un enfant?», avait-il demandé.

Et surtout, il avait frappé fort en faisant la lecture de nombreux messages textes écrits par l’accusée entre novembre 2018 et avril 2019 au sujet de la victime dans lesquels elle disait qu’elle n’était plus «capable de la regarder», la qualifiait de face de constipée, et décidait de la laisser dans sa pisse.

[ Ce que le jury ne savait pas ]

[ Fillette de Granby: le jury commence à délibérer ]