Le trousseau de clés

Ce vol tactique s’effectuait à très basse altitude, en faisant des boucles pour empêcher l’ennemi de repérer l’appareil dans lequel se trouvaient des soldats entassés. Parmi eux, Michel Langevin.

«Le coeur nous débattait!», décrit-il comme s’il y était encore.

En mettant le pied au sol, les militaires ont été invités à former une haie d’honneur sur le tarmac. Michel croyait qu’ils allaient saluer un général qui rentrait au pays au terme de sa mission.

Il s’agissait plutôt d’un jeune soldat canadien dont la dépouille était rapatriée.

«Je ne le connaissais pas le petit gars, mais je me sentais comme si c’était mon frère qui était décédé...»

Une fois le cercueil à bord de l’avion, Michel s’est assis à l’écart, sur un trottoir, en s’appuyant sur ses mains placées derrière lui. Il a alors senti dans sa paume ce qu’il croyait être un caillou. Ce n’était pas ça.

L’homme glisse sur la table son trousseau de clés en m’invitant à y jeter un coup d’oeil.

«C’est le plomb d’une balle de 7.62 millimètres», m’explique-t-il.

Le militaire avait donc mis la main sur ce minuscule projectile à tête jaune et vidé de sa substance explosive. La balle avait franchi sa distance maximale sans frapper qui ou quoi que ce soit sur son passage avant de tomber par terre.

Michel y a vu un signe.

«Toi, tu vas être mon porte-bonheur, tu vas me protéger. Comme tu n’as rien touché, on ne me touchera pas non plus», a-t-il dit en s’adressant à l’objet qui ne le quitte plus depuis.

«Je ne peux pas dire que c’est grâce à cela, mais j’ai fait une belle mission en Afghanistan.»

«Belle» en ce sens où contrairement à plusieurs frères d’armes, le chauffeur de petits véhicules blindés n’est pas revenu blessé de là-bas. Physiquement ou psychologiquement.

L’homme de 60 ans n’en est pas moins triste, déçu, frustré, fâché de voir ce qui s’y passe présentement, plus de dix-sept ans après son arrivée sur cette terre hostile, le 26 janvier 2004.

Au moment de son départ pour un mandat de six mois, Michel avait 44 ans et laissait derrière lui son épouse et leurs deux enfants, un garçon et une fille en larmes, comme leur père.

«Nous avions tous le coeur déchiré...»

Aujourd’hui président de la Légion royale canadienne, filiale 204, Michel Langevin avait 44 ans lorsqu’il s’est rendu en Afghanistan pour une mission de six mois. Le chauffeur s’estime chanceux d’en être revenu sans séquelles physiques ou psychologiques. - PHOTO COURTOISIE

Celui qui avait déjà été dépêché au Sahara occidental et en Bosnie savait que sa nouvelle mission avec les forces armées de l’OTAN n’en était pas une de paix, mais de guerre.

Une fois sur place, en Afghanistan, le militaire originaire de Sainte-Anne-de-la-Pérade a eu l’impression de débarquer dans un autre monde, d’être également plongé dans une autre époque.

«Il faut le vivre pour le comprendre», dit-il en me racontant avoir vu des chèvres prendre place sur la banquette d’une voiture tandis que des femmes devaient s’asseoir dans le coffre arrière.

«Pourquoi ils font ça ?», s’est souvent demandé Michel Langevin qui, la nuit, pouvait se faire réveiller par le sifflement de tirs d’obus. Il trouvait refuge dans une cache en attendant que ça se calme.

Le stress était omniprésent durant cette mission où il n’était pas rare que des garçons âgés d’à peine 12 ans cachent sous leur djellaba des armes dont ils savaient se servir. Ces jeunes se mettaient à courir à proximité des véhicules de l’armée circulant dans les rues de la ville en ruines.

«Pour eux, ce sont comme des fusils en plastique.»

Durant son séjour à Kaboul, Michel était constamment sur le qui-vive.

«Heureusement, je n’ai rien eu. Pour d’autres par contre, ça a été moins drôle. Il y en a qui sont revenus de là complètement détruits, autant physiquement que mentalement. C’est très dur.»

Michel s’estime chanceux de ne pas avoir été témoin de scènes traumatisantes.

Contrairement à lui, des soldats ont dû récupérer des restes humains, ceux de compagnons qui se trouvaient au mauvais endroit, au mauvais moment.

«Quand on passe sur une mine avec un véhicule non blindé, il ne reste plus grand-chose des corps. Il faut ramasser à la pelle... Nous sommes censés être entraînés pour cela, mais personne ne l’est. C’est difficile de voir ça.»

Lors d’une précédente mission en Bosnie, Michel Langevin avait eu le sentiment de faire du bien autour de lui. Les militaires aidaient une communauté à reconstruire son pays sortant d’un conflit.

«Les gens reprenaient goût à la vie, avaient moins peur de nous. C’était plaisant de savoir qu’on pouvait changer quelque chose.»

Les images qui nous proviennent ces jours-ci de Kaboul le troublent profondément. Sa désillusion est grande en assistant impuissant au retour du régime taliban.

Tout cela pour ça.

«Ça a malheureusement et absolument rien changé... Je pense que c’est ce qu’il y a de plus difficile pour un soldat. On est allés là pour rien. Nos familles ont souffert pour rien. On a dépensé beaucoup trop d’argent pour rien.»

Les talibans sont revenus faire la loi.

«Avec eux, la guerre ne s’arrêtera jamais...», laisse tomber Michel Langevin en reprenant dans une main son inséparable trousseau de clés et, dans l’autre, sa médaille militaire, une étoile dorée qui rend hommage à sa mission en Afghanistan.

Ça non plus, rien ni personne ne peut la lui enlever.