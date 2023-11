Frissons nostalgiques avec Dumas

« C’est notre deuxième spectacle… et peut-être notre dernier », a d’ailleurs rappelé le chanteur, qui n’a pu que donner la première d’une série de six prestations à guichets fermés, la semaine dernière à Montréal, tout juste avant que la région ne tombe en zone rouge et que les salles de spectacles se referment. Au milieu de l’hécatombe, seule la soirée sherbrookoise a tenu bon au calendrier, concession de la zone orange. Le chanteur et son public ont eu conscience de leur chance et goûté la rencontre, devenue, depuis sept mois, synonyme de privilège.

Et ce n’est pas parce que la jauge de spectateurs était limitée à 250 que l’offrande en a souffert. Au contraire, Dumas et ses musiciens, qui n’avaient pas joué ensemble depuis dix ou quinze ans avant l’élaboration de ce spectacle, ont vraiment tout donné, musicalement, énergiquement et scéniquement. L’artiste n’a pas du tout lésiné sur les watts, ni les candélas, ni la mise en scène, pour replonger le public dans l’effervescence de 2003 à 2006.

La générosité est d’ailleurs allée dans les deux sens : la salle a redonné toute l’énergie reçue, si bien qu’elle a eu droit à un deuxième rappel, imprévu celui-là, Dumas et sa bande ressortant des coulisses pour livrer Miss Ecstacy, souvenir de l’opus 1 qu’ils n’avaient même pas répété.

Fidélité et liberté

Même si le cadre de la prestation, faire revivre intégralement l’album Le cours des jours — pierre angulaire de l’œuvre de Dumas et réédité récemment en vinyle —, pouvait s’avérer contraignant, Steve Dumas et son équipe ont bien dosé fidélité et liberté. Comprendre que ce disque, truffé de sons électroniques, était déjà à l’époque un défi à transposer sur scène, mais le musicien y est arrivé, grâce au magicien Vincent Rehel aux claviers et bidouillages, qui s’aidait parfois de préenregistrements, mais en interprétait aussi certains en direct.

Cela étant, Le cours des jours était un disque dont la force tenait également aux guitares, et les anciens potes Jocelyn Tellier et François Plante ont plus qu’assuré. Des musiciens hors pair qui ont vite retrouvé leurs repères.

On pouvait d’ailleurs palper l’émotion qui accueillait le début de certaines des onze plages, telles des retrouvailles avec de vieux amis, de l’instrumentale Hélium à la bouleversante Linoléum. Entre elles, les explosives Vénus et Vol en éclats dans un buffet stroboscopique, la tendre et sympathique J’erre, sans oublier la lascive Le désir comme tel, cœur de l’album, chanson-fleuve de neuf minutes ramenée à une ampleur plus modeste, décapée de cette couche donnant la chimique impression d’être dans une machine à boules. Bref, le souhait de faire revivre l’original ne s’est pas fait au détriment du plaisir d’être sur scène.

Souvenirs

L’écran géant disposé en fond de scène se chargeait lui aussi de nous rappeler quelques souvenirs, ramenant les éléments graphiques de la pochette, des extraits de clips de l’époque, même la critique que Claude Rajotte avait faite de l’album à MusiquePlus.

Le chanteur avait réservé un rappel (on pourrait presque dire une deuxième partie) où il a revisité son microalbum Ferme la radio, la trame sonore du film Les aimants (les papapa-pa-pa de Tu m’aimes ou tu mens, vous vous souvenez?) et les grands succès de son album suivant, Fixer le temps (2006). Tous— Alors alors, Au gré des saisons, Les secrets, Nébuleuse — y sont passés.

Pour ceux et celles qui avaient déjà assisté aux prestations du chanteur au défunt Vieux Clocher de Sherbrooke — plusieurs ont levé la main et se rappelaient le soir où Dumas était tombé de scène —, la soirée a eu l’effet de chaleureuses retrouvailles. Mais pour le chanteur aussi, qui renouait avec un public sherbrookois resté fidèle depuis deux décennies. Une communion pas si fréquente et qui, constate-t-on, résiste aux pandémies.