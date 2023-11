Dumas : réaligner les astres [VIDÉO]

Non, ce ne sont pas de vieux potes à proprement parler. Mais il y a un puissant point commun entre eux, qu’on appelle la musique et qui suscite une sorte de connivence instantanée. Le premier est auteur-compositeur-interprète, il crée des chansons, les envoie dans les airs et les joue sur scène. Le second, qui est journaliste, les capte, les commente, aide à les propager lorsqu’elles en valent la peine et se retrouve régulièrement dans l’auditoire pour témoigner du rapport unique entre l’artiste et son public.

« C’est tellement précieux d’avoir des journalistes qui te suivent comme ça et qui peuvent retourner dans leurs archives! commente Dumas. Justement, je discutais récemment avec mon bassiste de l’époque, François Plante, et ça m’a rappelé cette fois où j’étais tombé dans la foule. François s’en souvenait aussi : "Oui, il y avait un journaliste dans la salle et il l’avait écrit." »

Retour en janvier 2010, au défunt Vieux Clocher de Sherbrooke, lors du premier spectacle de la tournée de Traces. Dumas s’approche un peu trop du bord pour communier avec ses admirateurs… et disparaît dans la masse humaine. Un incident heureusement sans heurts, que le chanteur avait tourné à la blague aussitôt remonté sur les planches : « Sherbrooke, je suis prêt à plonger tête première pour toi! » peut-on lire dans la critique signée à l’époque par l’autre Steve.

Photo accompagnant la première entrevue de Steve Dumas au quotidien La Tribune, réalisée par le journaliste Steve Bergeron et publiée le 16 janvier 2002. (Photo archives La Tribune/Photo archives La Tribune)

Fierté du microsillon

Mais tout ça ne dit pas le pourquoi de cette conversation de « bon vieux temps » : la réédition, en vinyle, d’un disque marquant, Le cours des jours, paru initialement le 29 avril 2003. Cet opus 2 de Dumas, album de consécration, a lancé du même coup huit années d’effervescence musicale pour le Victoriavillois, et plus de le placer sur la liste des incontournables de la chanson québécoise. Des titres comme Vénus, J’erre, Je ne sais pas, Vol en éclats, Arizona et Linoléum se sont alors durablement gravés dans les esprits.

Que ce disque existe maintenant sous forme de microsillon engendre une forme de fierté chez l’auteur-compositeur. Mais, Dumas ne le cache pas, il a dû faire la paix avec Le cours des jours. Autant une telle rondelle est une bénédiction dans la carrière d’un artiste (surtout quand vous l’avez réalisée à 23 ans), autant elle peut devenir une épine au pied en éclipsant le reste de sa création. Mais le chanteur a fini par voir le verre à moitié plein.

« C’est un grand privilège d’avoir fait un disque qui a pris autant de places chez les gens. C’est grâce à lui si je compose toujours de la musique à 41 ans. Il n’a jamais été un obstacle. Je suis chanceux de faire encore ce métier, même si ce n’est plus aussi intense. Chaque semaine, quelqu’un me dit que c’est mon meilleur album. C’est sûr que je me suis demandé si je réussirais un jour à refaire quelque chose d’aussi important. Il m’arrive de réécouter d’autres de mes disques et de les trouver quand même cool. Mais je ne suis vraiment pas amer. Il y a tellement de choses qui sont en dehors de mon contrôle de toute façon. J’ai malgré tout eu une tournée de 120 spectacles avec Mes idéaux [2018], mais un disque réalisé à 38 ans ne peut pas avoir le même impact qu’un autre fait à 23 », estime-t-il.

Dumas en entrevue à La Tribune en novembre 2004, pendant la tournée du Cours des jours. (Photo archives La Tribune, Jessica Garneau/Photo archives La Tribune, Jessica Garneau)

Dumas met en partie sur le compte d’un alignement de planètes l’envolée qui a mené Le cours des jours au statut de disque d’or. « Il se passait quelque chose sur la scène québécoise à l’époque, avec justement l’émergence de musiciens comme Jocelyn Tellier et Carl Bastien. Une grande partie de mon public avait le même âge que moi, un âge où la musique nous marque. J’ai vécu ensuite huit années vraiment intenses, je me suis même retrouvé tête d’affiche à Osheaga. J’ai tellement de beaux souvenirs de cette période-là! »

Tout comme il en a de l’enregistrement, réalisé en deux temps, au Studio Victor à Montréal puis au Studio Wild de Saint-Zénon. Lui et ses musiciens étaient complètement plongés dans la création.

« Au Studio Victor, on travaillait de nuit, on dormait là, personne parmi nous n’avait alors d’enfants. Et au Studio Wild, on était isolés dans le bois en plein hiver (il fallait se rendre en motoneige). C’est là que Le cours des jours est devenu ce qu’il est, avec son côté planant et ses entretounes. J’y ai aussi trouvé ma voix. Je cherchais encore comment chanter à l’époque et c’est là que Carl Bastien [le réalisateur] m’a demandé d’être le plus doux possible. Ça m’est toujours resté. »

Premier spectacle de la tournée Traces, le 16 janvier 2010, au Vieux Clocher de Sherbrooke, au cours duquel Dumas était tombé de scène. (Photo archives La Tribune, Maxime Picard/Photo archives La Tribune, Maxime Picard)

Souvenir d'une deuxième vague

Même si on en parle aujourd’hui comme d’un incontournable de la musique québécoise, Le cours des jours n’a pas tout de suite trouvé son public. Il a fallu attendre un second souffle, survenu quelque 18 mois plus tard, en grande partie grâce à l’appui de Guy A. Lepage, qui animait le gala de l’ADISQ à l’époque, en plus de la première saison de Tout le monde en parle.

« Il ne s’est pas passé tant de trucs que ça la première année. J’ai eu un assez bon accueil critique, mais pas partout. Il y a des gens qui ne comprenaient pas tous ces bruits-là. J’ai eu le soutien de mélomanes comme toi, de radios universitaires, de MusiquePlus, mais les chansons ne jouaient pas à la radio. Après un an, j’en avais vendu seulement 10 000, ce qui n’était pas beaucoup pour l’époque. »

Puis, en automne 2004, les astres se sont alignés. « Guy A. Lepage a eu un coup de cœur pour le disque et il a insisté pour que je vienne jouer à l’ADISQ, avec mon groupe de l’époque (ce qui, normalement, ne se faisait pas). Guy m’a ensuite invité à Tout le monde en parle. La trame sonore du film Les aimants [qu’il a signée avec Carl Bastien] est aussi sortie cet automne-là, de même que le clip de J’erre, dans lequel je montrais une autre facette de ma personnalité, plus humoristique. Et là, ça a explosé, je me suis mis à vendre 1000 albums par semaine. Ma vie a changé avec cette deuxième vague », dit-il, avant d’éclater de rire, réalisant les deux derniers mots qu’il vient d’employer.

Autre souvenir qu’il n’est pas près d’oublier : il a mené deux tournées de front à l’époque. « En 2003, lorsque j’ai vu que je ne donnais pas beaucoup de spectacles, je me suis construit un show solo pour être capable de monter sur scène sans le groupe. Quand la demande pour le spectacle avec mes musiciens a grimpé, je me suis mis à faire les deux tournées en parallèle. J’étais tout le temps sur la route. »

Paru le 29 avril 2003, l’album Le cours des jours de Dumas a été réédité en vinyle en août dernier. (Phot fournie/Phot fournie)

Comme les pixies

C’est en se rappelant les Pixies jouer intégralement leur album Doolittle au Metropolis que Dumas a eu l’idée de faire de même avec Le cours des jours. Bien lui en prit : les billets pour les six premières représentations à Montréal se sont vendus en 24 heures, assez pour ajouter des supplémentaires. Évidemment, c’était avant que le passage de la métropole en zone rouge vienne effacer l’ardoise. Au moment d’écrire ces lignes, seules les soirées du 30 septembre à Montréal et de 8 octobre à Sherbrooke avaient résisté à la tempête. Et tous les doigts sont croisés pour que l’Estrie reste orange d’ici jeudi.

Indépendamment du contexte, Dumas ne peut que constater le flair qu’il a eu : non seulement le public est prêt à revenir en salle pour réentendre Le cours des jours, mais tous ses musiciens de l’époque (Jocelyn Tellier, François Plante, Jean-Phi Goncalves et Vincent Réhel) ont accepté de reformer l’ancien groupe. Seul Carl Bastien sera plutôt dans l’auditoire, pris par ses propres projets musicaux.

« Je suis même retourné fouiller dans les bandes originales pour retrouver précisément qui jouait quoi, car ce sera une soirée où nous allons refaire les chansons le plus près possible de la version de l’album, dans l’ordre. Je me suis dit qu’un spectacle d’écoute serait approprié dans un contexte de distanciation physique. Maintenant, comme je vais me retrouver avec la gang qui m’a suivi jusqu’en 2010 environ, on ne boudera pas notre plaisir de reprendre d’autres chansons de cette époque : l’album Fixer le temps [2006], le microalbum Ferme la radio et la trame sonore des Aimants. »

Dumas (Photo archives La Tribune, Maxime Picard/Photo archives La Tribune, Maxime Picard)

Vous voulez y aller?

Dumas Jeudi 8 octobre, 20 h Théâtre Granada Entrée : 42,50 $