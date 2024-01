Alex Nevsky présente ses excuses sur Instagram

C’est un courriel de la part de son ex-copine qui décrivait «la relation abusive dans laquelle elle a passé deux ans» qui lui a ouvert les yeux, dit-il.

«Je découvre comment, par ce que je croyais être de l’amour, j’ai fait et je fais encore parfois du chantage émotionnel, comment j’ai des attentes irréalistes face à la sexualité dans un couple. Je découvre à 34 ans comment certains de mes comportements sont abusifs. Je découvre ce qu’est la coercition sexuelle», affirme-t-il, dans un message divisé en neuf écrans.

Il y indique toutefois avoir reçu ce courriel «comme le plus grand cadeau de toute [s]a vie» et qu’il souhaite maintenant être un allié, notamment en acceptant son rôle de témoin et l’importance de dénoncer les violences à caractère sexuel.