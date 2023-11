Dandenault savoure sa retraite

Rencontré vendredi soir, juste avant le match amical des Légendes de la Ligue Nationale de Hockey (LNH), livré aux anciens du Turmel de Lac-Mégantic, dans le cadre de l’inauguration officielle du Centre sportif Mégantic (CSM), l’ex-défenseur s’est dit heureux et que tout allait bien pour lui.

«Ça va bien, je suis surtout un papa à la maison. Je vais porter ma petite fille à l'école à chaque jour. J'aide ma femme Marie-Christine Lavoie, qui a une émission à Canal Vie, comme designer d'intérieur. Elle vient de lancer sa collection de meubles, de literie et d'accessoires. Et puis je joue avec l'équipe des Anciens Canadiens, c'est vraiment agréable, et ça aide à faire la transition. Car c'est surtout ce que les anciens joueurs disent, qu'ils s'ennuient de l'équipe, de la chambre, des soupers ensemble. Là on se retrouve dans l'autobus et devant les partisans. Plusieurs n'ont jamais pu nous voir jouer au Centre Bell, et ils se retrouvent proches de nous. C'est super. C'est d'oeuvrer aussi dans la communauté», a déclaré Mathieu.

Il n'a pas de projets d'investissement, ni dans un commerce, ni dans le hockey junior, pour le moment.

«Même si je ne mets pas une croix là-dessus définitivement, ce n'est pas pour moi pour l'instant. J'investis avec ma femme dans sa collection 2012. C'est certain que j'aimerais bien aider au hockey, car je suis content qu'il y ait une relève. Jocelyn Thibault fait un bon travail de ce côté-là, à Sherbrooke, mais je veux faire autre chose. Je prends enfin du temps pour moi, je prends la vie de façon plus relax, je récupère du temps que je n'avais pas pris avec ma famille dans le passé et je l'apprécie!»